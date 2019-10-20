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خريبكة .. تواصل يجمع فاعلين مهتمين بالإنجليزية

خريبكة .. تواصل يجمع فاعلين مهتمين بالإنجليزية
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 09:15

اجتمع عدد من المهتمين باللغة الإنجليزية بإحدى قاعات مركز "خريبكة سكيلز"، في مدينة خريبكة، ضمن نشاط تواصلي نظّمته جمعية "المنتدى الإنجليزي"، المشكّلة من مجموعة من الفاعلين في اللغة الإنجليزية المشتغلين في ميادين متنوعة.

وتضمن النشاط، الذي حضره قرابة 70 مشاركا ومشاركة، تنظيم جلسات مناقشة ووصلات موسيقية وفنّية. كما شكّل مناسبة لاستضافة ثلاثة شبّان كان للغة الإنجليزية دور كبير في تمكنهم من تحقيق نجاحهم في ميادين مختلفة.

وقال ياسين لحلو، عضو جمعية "English Forum"، إن "الجمعية ارتأت افتتاح موسمها الجديد باستضافة ثلاثة مغاربة تختلف أعمارهم واهتماماتهم، أولهم يبلغ من العمر 19 سنة نجح في تأسيس مقاولة. والثاني شاب كان يدرّس اللغة الإنجليزية بالبرازيل، ثم انخرط في برنامج تطوعي لإيصال المساعدات إلى المناطق الفقيرة. والثالث نجح في الانخراط في برنامج بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن "الضيوف حاولوا خلال النشاط تقاسم تجاربهم الناجحة مع الحاضرين، وفتح نقاش للإجابة عن أسئلتهم، قبل أن يتم تنظيم ورشات لتناول عدد من المواضيع"، مشيرا إلى أن "المنظمين حرصوا على كسر الروتين المحتمل، من خلال تنظيم فقرة غنائية وأخرى حول "Break dance".

وفي تعريفه بـ"English Forum" قال لحلو إن "فكرة تأسيس هذه الجمعية جاءت مع محمد حداد، أستاذ اللغة الإنجليزية، حيث تم الانطلاق بعقد جلسات وفتح نقاشات حول مواضيع مختلفة باللغة الإنجليزية، ثمّ تطور الأمر إلى تأسيس المنتدى الإنجليزي، بتنسيق مع مركز "خريبكة سكيلز"، من أجل الرفع من المردودية في هذه اللغة، وتحسين مستوى المتفاعلين مع المبادرة".

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