مديرية بني ملال تردّ على مراسلة "البام" لأمزازي

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية ببني ملال أنه لم يسجل، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، "أي اعتصام أو احتجاج لأي أستاذ بالمديرية الإقليمية بسبب عدم استقباله أو سوء استقباله"، موردة أن باب المدير الإقليمي ومختلف المصالح "يبقى مفتوحا في وجه جميع المرتفقين على قدم المساواة".

وأضافت المديرية، في بيان توضيحي بخصوص خبر مراسلة "البام" لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي حول "خروقات" ببني ملال، أن برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال TIC "متواصل كرهان بيداغوجي وورش مفتوح مستمر ومسخرة له جميع الإمكانات المتاحة، ولعل آخر مبادرة في هذا الشأن الدورات التكوينية الإعدادية للنسخة الخامسة من مبادرة أسبوع البرمجة المعلوماتية بإفريقيا يومي 07 و08 أكتوبر 2019".

وأوضحت المديرية في بيانها أنه لم يسجل هذه السنة "أي إعفاء أو توقيف في حق أطر الإدارة التربوية أو هيئة التدريس حتى يمكن مناقشة كونها تعسفية أو تصفية حسابات أو غير ذلك".

كما أورد بيان المديرية أن الحركة الانتقالية لهذه السنة، حتى اللحظة، في طور المصادقة إعدادا لمعالجة الطلبات، "فكيف يمكن الحديث عن إخفاء المناصب؟"، وبالنسبة لعملية تدبير الفائض والخصاص داخل وخارج الجماعة، يضيف البيان موضّحا "فقد تمت العملية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية ولم تسجل أي طعون في العملية، كما أن الثانوية المذكورة لا تعرف أي خصاص في الموارد البشرية".