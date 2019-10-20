مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بأنحاء المملكة

هسبريس من الرباط

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من الساعة السادسة صباحا ليوم أمس السبت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد:

شفشاون : 30 ملم ـ العرائش : 16 ملم طنجة : 14 ملم ـ تطوان : 11 ملم ـ الرباط : 7 ملم ـ القنيطرة والدرا البيضاء وآسفي 3 ملم ـ المحمدية وسطات : ملمتر واحد ـ النواصر والجديدة وخريبكة: أقل من ملمتر.