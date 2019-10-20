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الرئيسية | جهات | مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بأنحاء المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بأنحاء المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بأنحاء المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:15

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من الساعة السادسة صباحا ليوم أمس السبت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد:

شفشاون : 30 ملم ـ العرائش : 16 ملم طنجة : 14 ملم ـ تطوان : 11 ملم ـ الرباط : 7 ملم ـ القنيطرة والدرا البيضاء وآسفي 3 ملم ـ المحمدية وسطات : ملمتر واحد ـ النواصر والجديدة وخريبكة: أقل من ملمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أبو ريناد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:32
اللهم اسقينا بغيث نافع غير ظار آمين يارب العالمين
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21
2 - Mostapha الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:46
الحمد لله استغفر الله، استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا
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3 - حسن النتيفي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 13:05
بسم الله الرحمن الرحيم لا نقنطوا من رحمتك يارب. اللهم اسقينا غيثا نافعا و لا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين
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5
4 - إنما الصدقات الأحد 20 أكتوبر 2019 - 13:05
اللهم اسقنا غيثا نافعا، ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه وأمته أجمعين.
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