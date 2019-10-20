"الأرصاد الجوية" تحذّر من أمطار قوية وعاصفية

هسبريس - و.م.ع

حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من أمطار قوية أحيانا عاصفية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة الثامنة مساء إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة، أن هذه الأمطار القوية ستهم أقاليم الدريوش والناظور وبركان، ووجدة أنكاد وتاوريرت وتازة وجرادة، وأضافت أنه يرتقب، أيضا، هبوب رياح أحيانا قوية، من المستوى البرتقالي، غدا الإثنين من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الثامنة مساء، بكل من فكيك والرشيدية وزاكورة وميدلت وتنغير وورززات.

كما سيلاحظ هبوب رياح نسبيا قوية، من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، اليوم الأحد ما بين الساعة الثانية عشرة زوالا والسادسة مساء، وذلك بأقاليم فكيك والرشيدية وكرسيف وبولمان.

وقالت الأرصاد الجوية إن تساقطات ثلجية يتوقع أن تهم، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة العاشرة مساء، إلى غاية الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، كلا من أقاليم إفران وأزيلال وبني ملال وميدلت.

ويتوقع أن يبلغ سمك هذه التساقطات الثلجية، حسب المصدر ذاته، حوالي 5/10 سم فوق المرتفعات التي يتعدى علوها 1800 متر.