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الرئيسية | جهات | "الأرصاد الجوية" تحذّر من أمطار قوية وعاصفية

"الأرصاد الجوية" تحذّر من أمطار قوية وعاصفية

"الأرصاد الجوية" تحذّر من أمطار قوية وعاصفية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:05

حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من أمطار قوية أحيانا عاصفية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة الثامنة مساء إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة، أن هذه الأمطار القوية ستهم أقاليم الدريوش والناظور وبركان، ووجدة أنكاد وتاوريرت وتازة وجرادة، وأضافت أنه يرتقب، أيضا، هبوب رياح أحيانا قوية، من المستوى البرتقالي، غدا الإثنين من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الثامنة مساء، بكل من فكيك والرشيدية وزاكورة وميدلت وتنغير وورززات.

كما سيلاحظ هبوب رياح نسبيا قوية، من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، اليوم الأحد ما بين الساعة الثانية عشرة زوالا والسادسة مساء، وذلك بأقاليم فكيك والرشيدية وكرسيف وبولمان.

وقالت الأرصاد الجوية إن تساقطات ثلجية يتوقع أن تهم، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة العاشرة مساء، إلى غاية الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، كلا من أقاليم إفران وأزيلال وبني ملال وميدلت.

ويتوقع أن يبلغ سمك هذه التساقطات الثلجية، حسب المصدر ذاته، حوالي 5/10 سم فوق المرتفعات التي يتعدى علوها 1800 متر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - محمد لعيوني الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:14
الحمد لله على نعمه. اخبار مفرحة. ونشاط وحيوية للفلاحين بالخصوص. مزيد من الحيطة والحذر للسائقين
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47
2 - وجدي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:19
اللهم رحمنا يارب
غادي يضور علينا الصيف ومزال ما سبت الشتا
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25
3 - حدو داروين الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:24
والآن هناك جديد في أخبار الارصاد الجوية لم نتعود عليه وهو تحديد درجة الرصد حيث دكر البرتقالي في هدا التقرير بمعنى أنه قريب من الأحمر الخطير و للإشارة فقد سبق أن أعلنت مديرية الارصاد عن درجة الخطورة الحمراء ليلة قبل بزوغ فجر اليوم الدي وقعت فيه الحادثة المؤلمة بواد الدرمشان بالرشيدية إلا أن السائقين لم يأخدوا الحدر انداك ووقعت الكارثة.
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4
4 - المغربي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:24
الحمد الله على أمطار الخير ببلادنا.
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7
5 - اسماعيل الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:31
اللهم لك الحمد والشكر على وطننا المغرب☺
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6
6 - simo soussi الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:34
اللهم اسق عبادك و بهيمتك وانشر رحمتك و احي بلدك الميت . انك سميع مجيب .
و الله الحمد لله امطار الخير للجميع
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9
7 - mabchour الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:34
اللهم صيباً نافعاً. مرحبا بالشتاء. نشكر الله ونحمده على رحمته وكثير حلمه
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5
8 - Espoir الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:34
Il n'ya plus de transition entre les saisons comme il ya 20 ou 30 ans. Mais nous devons remercier Dieu pour ces précipitations longtemps attendues.Hamdoulillah.
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4
9 - مصطفى الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:37
الحمد لله على هذه النعمة اللهم اجعلها أمطار الخير والبركة
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8
10 - غالي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:41
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واجعل هذه الأمطار نعمة على البلد واهله
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8
11 - levrai الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:52
الحمد الله على نعمته .الحمد والشكر يارب العالمين.
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