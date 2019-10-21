مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بأرجاء المملكة

هسبريس ـ و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

الناظور وبوعرفة: 8 ملمترات ـ خريبكة ومكناس: 6 ملمترات ـ شفشاون وتطوان وبني ملال: 3 ملمترات ـ فاس: ملمتران ـ سيدي سليمان وتازة وسطات والعرائش والقنيطرة ووجدة: ملمتر واحد ـ طنجة والرباط والمحمدية والجديدة وإفران وبنسليمان: أقل من ملمتر واحد.