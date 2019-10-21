نزع "الراية الأمازيغية" يثير استنكار جمعيات بأزرو

رشيد الكويرتي من فاس

عبرت جمعيات محلية بأزرو عن استنكارها الشديد قيام المدير بالنيابة للمركز الثقافي بالمدينة ذاتها بنزع ما أسمته "الرمز الأمازيغي" من يد ناشطة أمازيغية خلال نشاط ثقافي نظمته، في وقت سابق من الشهر الماضي، جمعية تامونت بشراكة مع المركز الثقافي بمقر الأخير.

جاء هذا في بيان استنكاري أصدرته 24 جمعية، أمس الأحد، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، قال فيه الموقعون إن "نزع الرمز الأمازيغي تم بطريقة غير لائقة بما يحمله من دلالة في الهوية الأمازيغية، وما له من مرتبة في نفوس الأمازيغ، دون إعارة أدنى اعتبار للحضور والمنشطين والمنظمين".

الجمعيات المعنية أشارت إلى أن إصدار هذا البيان يأتي "في معترك الصراع من أجل الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي، وفي إطار الحفاظ على التراث المادي واللامادي في شقه الأمازيغي، وسعيا إلى ترسيخ مقتضيات الدستور المغربي في ما يتعلق باللغات الرسمية للبلاد".

الجمعيات المذكورة، فضلا عن إعلانها للرأي العام الوطني وكل الغيورين على الثقافة الأمازيغية استنكارها الشديد ما أسمته "الإساءة إلى الرمز الأمازيغي والهوية الوطنية من طرف المسؤول المذكور"، طالبت المؤسسات المسؤولة والمعنية بـ"التدخل العاجل لإيقاف مثل هذه الممارسات المثيرة للنعرات العنصرية، والعراقيل التي يضعها الموظف المعني أمام كل الجمعيات في استغلال المركز الثقافي، إذ يمعن في الإساءة إلى الموروث الثقافي"، بلغة البيان المذكور.

وأكدت الإطارات المدنية الموقعة على هذه الوثيقة "عزمها التصدي لهذه الممارسات، ولمثل هؤلاء الأشخاص الذين يعيقون مسيرة التراث اللامادي المغربي"، محملة كامل المسؤولية لوزارة الثقافة عن "التصرفات العنصرية الصادرة عن الموظف، وكل ما سيترتب عنها".

من جانبه، قال ياسين المغاري، المدير بالنيابة للمركز الثقافي بأزرو، إن مؤسسته تبنت ودعمت النشاط الثقافي المذكور لأنه كان مبرمجا أن يكون عبارة عن أمسية فنية أمازيغية، مشيرا إلى أنه أوضح للجمعية التي برمجت هذا النشاط أن القانون الداخلي للمراكز الثقافية يمنع احتضان الأنشطة السياسية والنقابية.

وأضاف المسؤول المذكور في تصريح أدلى به لهسبريس: "بحكم تجربتي الفتية، وبعد أن تبين لي أن هناك فتاة ترفع راية غير راية المغرب مرفوقة برفع الشعارات، قمت بالمناداة عليها فسلمتني إياها بطريقة هادئة، وذلك قبل أن أبادر إلى إعادتها إليها بعد إجرائي اتصالاتي الخاصة للاستشارة في الموضوع".

وأوضح ياسين المغاري أنه تفاجأ، اليوم، بإصدار البيان المذكور، الذي قال إن "جمعيات لا علاقة لها بالفعل الثقافي بأزرو تقف وراءه لتغليط الرأي العام"، مؤكدا أن ما قام به "يدخل في إطار اختصاصاته كمشرف على مرفق عمومي ثقافي منظم بقانون، واجب احترامه".