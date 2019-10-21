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الرئيسية | جهات | نزع "الراية الأمازيغية" يثير استنكار جمعيات بأزرو

نزع "الراية الأمازيغية" يثير استنكار جمعيات بأزرو

نزع "الراية الأمازيغية" يثير استنكار جمعيات بأزرو
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:30

عبرت جمعيات محلية بأزرو عن استنكارها الشديد قيام المدير بالنيابة للمركز الثقافي بالمدينة ذاتها بنزع ما أسمته "الرمز الأمازيغي" من يد ناشطة أمازيغية خلال نشاط ثقافي نظمته، في وقت سابق من الشهر الماضي، جمعية تامونت بشراكة مع المركز الثقافي بمقر الأخير.

جاء هذا في بيان استنكاري أصدرته 24 جمعية، أمس الأحد، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، قال فيه الموقعون إن "نزع الرمز الأمازيغي تم بطريقة غير لائقة بما يحمله من دلالة في الهوية الأمازيغية، وما له من مرتبة في نفوس الأمازيغ، دون إعارة أدنى اعتبار للحضور والمنشطين والمنظمين".

الجمعيات المعنية أشارت إلى أن إصدار هذا البيان يأتي "في معترك الصراع من أجل الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي، وفي إطار الحفاظ على التراث المادي واللامادي في شقه الأمازيغي، وسعيا إلى ترسيخ مقتضيات الدستور المغربي في ما يتعلق باللغات الرسمية للبلاد".

الجمعيات المذكورة، فضلا عن إعلانها للرأي العام الوطني وكل الغيورين على الثقافة الأمازيغية استنكارها الشديد ما أسمته "الإساءة إلى الرمز الأمازيغي والهوية الوطنية من طرف المسؤول المذكور"، طالبت المؤسسات المسؤولة والمعنية بـ"التدخل العاجل لإيقاف مثل هذه الممارسات المثيرة للنعرات العنصرية، والعراقيل التي يضعها الموظف المعني أمام كل الجمعيات في استغلال المركز الثقافي، إذ يمعن في الإساءة إلى الموروث الثقافي"، بلغة البيان المذكور.

وأكدت الإطارات المدنية الموقعة على هذه الوثيقة "عزمها التصدي لهذه الممارسات، ولمثل هؤلاء الأشخاص الذين يعيقون مسيرة التراث اللامادي المغربي"، محملة كامل المسؤولية لوزارة الثقافة عن "التصرفات العنصرية الصادرة عن الموظف، وكل ما سيترتب عنها".

من جانبه، قال ياسين المغاري، المدير بالنيابة للمركز الثقافي بأزرو، إن مؤسسته تبنت ودعمت النشاط الثقافي المذكور لأنه كان مبرمجا أن يكون عبارة عن أمسية فنية أمازيغية، مشيرا إلى أنه أوضح للجمعية التي برمجت هذا النشاط أن القانون الداخلي للمراكز الثقافية يمنع احتضان الأنشطة السياسية والنقابية.

وأضاف المسؤول المذكور في تصريح أدلى به لهسبريس: "بحكم تجربتي الفتية، وبعد أن تبين لي أن هناك فتاة ترفع راية غير راية المغرب مرفوقة برفع الشعارات، قمت بالمناداة عليها فسلمتني إياها بطريقة هادئة، وذلك قبل أن أبادر إلى إعادتها إليها بعد إجرائي اتصالاتي الخاصة للاستشارة في الموضوع".

وأوضح ياسين المغاري أنه تفاجأ، اليوم، بإصدار البيان المذكور، الذي قال إن "جمعيات لا علاقة لها بالفعل الثقافي بأزرو تقف وراءه لتغليط الرأي العام"، مؤكدا أن ما قام به "يدخل في إطار اختصاصاته كمشرف على مرفق عمومي ثقافي منظم بقانون، واجب احترامه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - majidov الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:42
انا من أصول أمازيغية لا اعترف بالراية الأمازيغية اعترف بالراية المغربية فقط التي توحد الشعب المغربي
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11
2 - chakib الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:44
ما فعله نائب المدير عين الصواب، هذه الراية او بالأصح الشرويطة المبتدعة هي من تثير النعرات العنصرية،هداكم الله.
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5
3 - simo الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:44
المسؤول على صواب على عكس الجمعيات
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7
4 - سليماني الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:49
هناك علم واحد و ملك واحد لجميع المغاربة يجب أن نحترم هدا البلد ونحافظ عليه بعيدا عن هاته السلوكيات المتطرفة والبعيدة عن المغاربة الاحرار مهما كانت اعراقهم.
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6
5 - البركاني الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:56
المغرب من شماله الى جنوبه و من شرقه الى غربه عندو راية وحدة و معترف بها دوليا.
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12
6 - عباس الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:57
سني الان تجاوز الستين و عملت في جل انحاء المغرب ولم ار لهاذا المسمى ( بالعلم الامازيغي) الا في السنوات الاخيرة و لست ادري ما الهدف من رفعه او حمله ! اهو تميز ا هو رمز عنصري ؟اذا كان الجواب كذالك.فكل مكون عرقي يحمل علم يميزه فكم من اعلام سيكون عند المغاربة؟ استعملوا العقل و ابحثوا عما يقرب المغاربة لا من يفرقهم وكفى من العنصرية المقية. نحن شعب واحد و علم واحد رمز مغربيتنا ولا تنحازوا وراء التفاهات .انا لا يهمني ان كنتم مرضى لا شفلكم الله.
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8
7 - hamid الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:59
هذه الجمعيات تريد فقط إعطاء الموضوع أكثر من حجمه. فأولا يجب التأكد من هذا الخبر وكيفية التعامل مع هذه الناشطة التي ربما لوحت بطريقة إستفزازية بهذا العلم.
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