نشرة جوية خاصة: أمطار عاصفية وثلوج بالمغرب

هسبريس - و.م .ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا قوية وأحيانا عاصفية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، وذلك من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة التاسعة مساء.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار القوية، ستهم أقاليم الرباط والعرائش والقنيطرة والصخيرات تمارة، وسلا.

وأضافت أنه يرتقب أيضا أن تهم أمطار عاصفية ومحليا معتدلة، اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى التاسعة مساء، أقاليم إفران والجديدة وطنجة وأصيلة والدار البيضاء والمحمدية والنواصر وبرشيد وصفرو ومديونة.

من جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية يتوقع أن تهم، اليوم الثلاثاء إلى غاية الثانية عشرة من منتصف الليل، كلا من أقاليم إفران وأزيلال وبني ملال وميدلت. ويتوقع أن يبلغ سمك هذه التساقطات حوالي 5/10 سم فوق المرتفعات التي يتعدى علوها ألفي متر.