24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حكومة العثماني تفتح باب التسوية أمام ممتلكات المغاربة في الخارج
- الاحتقان يعود إلى "مجلس الشرق".. ومصير العماري ينتظر بعيوي
- داعية مغربي يكفّر بلافريج: "شيطان ينشر الفساد تحت قبة البرلمان"
- هذه رهانات المشاركة المغربية في أول قمة اقتصادية روسية إفريقية
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو
أمازيغ يشيدون بتوظيف "المعلم" حرف "تيفيناغ" في أغنية "سلام" (5.00)
الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو (5.00)
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو - (230)
- داعية مغربي يكفّر بلافريج: "شيطان ينشر الفساد تحت قبة البرلمان" - (138)
- حكومة العثماني تفتح باب التسوية أمام ممتلكات المغاربة في الخارج - (81)
- رغم التحذيرات .. العثماني يرفع وتيرة الاقتراض الخارجي في 2020 - (49)
- جنرال جزائري يتوجس بشأن تصريحات سعداني حول مغربية الصحراء - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نشرة جوية خاصة: أمطار عاصفية وثلوج بالمغرب
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا قوية وأحيانا عاصفية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، وذلك من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة التاسعة مساء.
وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار القوية، ستهم أقاليم الرباط والعرائش والقنيطرة والصخيرات تمارة، وسلا.
وأضافت أنه يرتقب أيضا أن تهم أمطار عاصفية ومحليا معتدلة، اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى التاسعة مساء، أقاليم إفران والجديدة وطنجة وأصيلة والدار البيضاء والمحمدية والنواصر وبرشيد وصفرو ومديونة.
من جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية يتوقع أن تهم، اليوم الثلاثاء إلى غاية الثانية عشرة من منتصف الليل، كلا من أقاليم إفران وأزيلال وبني ملال وميدلت. ويتوقع أن يبلغ سمك هذه التساقطات حوالي 5/10 سم فوق المرتفعات التي يتعدى علوها ألفي متر.