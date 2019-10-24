وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم

مصطفى البكار

قالت مراسلة موجهة إلى والي جهة كلميم واد نون إن مدينة كلميم تعيش خلال الآونة الأخيرة على وقع انفلات أمني خطير في جميع الأحياء والشوارع والأزقة، جراء انتشار ظاهرة الاعتداءات الجسدية بدون وجه حق واعتراض سبيل المارة وترويعهم في واضحة النهار مع تهديدهم وسلب ممتلكاتهم.

وأضافت الوثيقة الموقعة من طرف جمعيات المجتمع المدني أن تردي الوضع الأمني الذي تعرفه كلميم يأتي في ظل انتشار ترويج المخدرات والخمور بشتى أنواعها ومجموعات المنحرفين الذين يشكلون عصابات تحتل جل مناطق المدينة، موازاة مع تقصير أمني ملحوظ من حيث العمليات التمشيطية.

وقصد وضع حد لهذا الانفلات الأمني، طالبت الهيئات المدنية ذاتها والي جهة كلميم واد نون بالتدخل الفوري والصارم من أجل "الرفع من عدد الدوائر الأمنية لتشمل كافة أرجاء المدينة وتعزيزها بالموارد البشرية الكافية، إلى جانب نهج سياسة أمنية حازمة عن طريق انتشار الدوريات الدائمة بمختلف البؤر السوداء".

وأكدت جمعيات كلميم عزمها تنظيم وقفات احتجاجية في حالة عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبها، وأعلنت استعدادها التام للتعاون من أجل إعادة الوضع الأمني بالمدينة إلى حالته الطبيعية.