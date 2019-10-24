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الرئيسية | جهات | وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم

وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم

وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم
مصطفى البكار
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:05

قالت مراسلة موجهة إلى والي جهة كلميم واد نون إن مدينة كلميم تعيش خلال الآونة الأخيرة على وقع انفلات أمني خطير في جميع الأحياء والشوارع والأزقة، جراء انتشار ظاهرة الاعتداءات الجسدية بدون وجه حق واعتراض سبيل المارة وترويعهم في واضحة النهار مع تهديدهم وسلب ممتلكاتهم.

وأضافت الوثيقة الموقعة من طرف جمعيات المجتمع المدني أن تردي الوضع الأمني الذي تعرفه كلميم يأتي في ظل انتشار ترويج المخدرات والخمور بشتى أنواعها ومجموعات المنحرفين الذين يشكلون عصابات تحتل جل مناطق المدينة، موازاة مع تقصير أمني ملحوظ من حيث العمليات التمشيطية.

وقصد وضع حد لهذا الانفلات الأمني، طالبت الهيئات المدنية ذاتها والي جهة كلميم واد نون بالتدخل الفوري والصارم من أجل "الرفع من عدد الدوائر الأمنية لتشمل كافة أرجاء المدينة وتعزيزها بالموارد البشرية الكافية، إلى جانب نهج سياسة أمنية حازمة عن طريق انتشار الدوريات الدائمة بمختلف البؤر السوداء".

وأكدت جمعيات كلميم عزمها تنظيم وقفات احتجاجية في حالة عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبها، وأعلنت استعدادها التام للتعاون من أجل إعادة الوضع الأمني بالمدينة إلى حالته الطبيعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Mohamed الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:29
الوضع الحالي للأمن سببه البطالة. والبطالة سببها الحالة الإقتصادية للبلاد التي تتميز بتمركز رؤوس الأموال عند فئة صغيرة من الأثرياء الغير المنتجين واللذين لا يهمهم اللا الربح السريع دون الاكتراث بتقدم البلاد.
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2 - فادي عنتاب الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:44
هذه في مدينة صغيرة فما بالك في المدن والحواضر الكبرى حيث اصبح الخروج من المنزل مغامرة وحتى التجوال في الأزقة والشوارع صار يضرب له الف حساب اما التنقل في الليل أو الوقت المبكر فأصبح من الممنوعات على المواطنين سواء الراجلين أو اصحاب العربات .فحضر التجوال صار واقع مع الأسف !!
رغم تجاهل أو نفي المسؤولين لهذه الحالة !!
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