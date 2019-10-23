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نقابة للصحة بجهة مراكش ترفض الحراسة والإلزامية

نقابة للصحة بجهة مراكش ترفض الحراسة والإلزامية
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:10

عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة(إ.ع.ش.م) بجهة مراكش أسفي، عن رفضه التام للتنزيل الأحادي لمذكرات وزارية مستعجلة صادرة عن وزير الصحة الجديد، وجهت للمدراء الجهويين للوزارة بهدف استمرارية العمل داخل المراكز الصحية الحضرية والقروية، لفرض سياسة الأمر الواقع، وفق لغة بيان توصلت به هسبريس.

وطالبت هذه الهيئة النقابية، وزير الصحة بسحب المراسلات والمذكرات وعدم التلاعب بالاستقرار الاجتماعي للأطر الصحية، على حد وصفها، مؤكدة" أن حقوق مهنيي قطاع الصحة خط احمر".

وزاد البيان نفسه، داعيا إلى الكف عن ما نعته" بالحلول الترقيعية وتقديم مهنيي قطاع الصحة أكباش فداء، والانكباب على تطبيق سياسة واستراتيجية صحية واضحة وحقيقية، لإنقاذ المنظومة الصحية من عتبة الانهيار.

وسجلت الوثيقة نفسها،" أن قرار وزير الصحة لم تستشر بخصوصه النقابات التي تعتبر شريكا اجتماعيا للإدارة، كما تحث على ذلك توجيهات الخطب الملكية".

وأشارت المنظمة النقابية ذاتها، إلى أن هذا التصرف "المتسرع" جاء لفرض نظامي العمل بالحراسة والالزامية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية وغياب أدنى شروط العمل، وبنية تحتية مهترئة لجل المراكز الصحية، ونقص المعدات والأدوية والأمن"، معتبرة ذلك" سياسة هروب الي الأمام"، على حد قول هذا البيان.

وحمل هذه الهيئة، الوزارة والمديرة الجهوية والمناديب الاقليميين، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب ما أسماه السياسة المتسرعة والتي ستعود سلبا على الأطر الصحية"، وستتسبب "في تصاعد الاحتقان وستكون نتائجها وخيمة"، بتعبير البيان عينه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - طارق الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:23
أقسم بالله إلا هاد النقابات ماعمرهم يخليو لبلاد تزيد القدام. السيد وزير الصحة جاب معاه قرارات جديدة من أجل تطوير الخدمات المقترحة للمرضى و لكن النقابات ما عمرها تخلي البلاد تزيد القدام الهدف الأول ديالها هو الهدم و ليس البناء و هدا هو الحال نع جميع الوزارات و الشركات. حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم وكلنا ليكم الله
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2 - الالحاق العسكري الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:41
الحل الوحيد لإصلاح قطاعي الصحة و التعليم بالمغرب هو الحاقهما بالجيش. باش يتقاضاو لفشوس. ولي مابغاش يخدم كاين الحبس العسكري و العقوبات العسكرية.
هادو مابغاو يخدمو ليل و لا سبت وحد ولا أعياد و لا رأس السنة. هادو كيعرفو غير الاحتجاجات و المطالب وشي مردودية و شي إنتاجية ماشفنا والو
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3 - الحاج بنيس الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:48
السلام. كان الاجدر ان توضحوا ما المقصود بالحراسه لان اغلبيه المواطنين لن يفهموا معنى ذلك.
القانون الجديد ينص على تمديد توقيت العمل الى غايه الثامنه مساء مما في ذلك مستوصفات الأحياء.
هذا في حد ذاته لمصلحه المواطنين سواء الفئه الهشه أو الفئه المتوسطه.
شكرا هسبريس
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4 - المركز ضحي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:13
بذل بناء مراكز القرب مجهزة وتعمل ليلا ونهارا يريد السيد الوزير الشعبوية و يوهم الموطنين بان الحراسة بالمراكز الصحية بطبيب عام وممرض واغلبتهم نساء ومعرض حياتهم لخطر الكريساج والمشرملين وبدون أمن ولا دواء. ستحل مشكل الصحة بالدواء الحمر واخد الحقن وعلاج الحلاقم.
الحل هو بناء مستعجلات القرب مجهزة بمختبر التحليلات والرديوا وتعمل ليلا ونهارا وبموارد بشرية خاصة.
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