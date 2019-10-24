هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية بطقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية خلال الصباح.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية ورعد. أما بباقي جهات المملكة فسيضل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال الشرقي على السواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و6 درجات بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالسايس وشمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الشمالية والوسطى وداخل البلاد، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 16 و22 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسواحل المتوسطية والسايس، وما بين 21 و27 بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وتانسيفت والرحامنة والجنوب الشرقي، وما بين 27 و32 بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و36 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وكذا على طول الساحل الأطلسي.