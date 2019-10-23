القنيطرة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

القنيطرة: 32 ملمترا

الرباط: 30 ملمترا

المحمدية: 26 ملمترا

الجديدة وإفران: 22 ملمترا

النواصر: 21 ملمترا

سيدي سليمان: 20 ملمترا

الدار البيضاء - أنفا: 16 ملمترا

العرائش: 15 ملمترا

وجدة وبنسليمان: 14 ملمترا

مكناس: 13 ملمترا

تازة: 11 ملمترا

فاس: 9 ملمترات

طنجة: 6 ملمترات

بني ملال: 5 ملمترات

خريبكة: 4 ملمترات

بوعرفة والناظور: ملمتران الحسيمة: ملمتر واحد سطات: أقل من ملمتر واحد