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الرئيسية | جهات | القنيطرة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

القنيطرة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

القنيطرة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:41

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

القنيطرة: 32 ملمترا

الرباط: 30 ملمترا

المحمدية: 26 ملمترا

الجديدة وإفران: 22 ملمترا

النواصر: 21 ملمترا

سيدي سليمان: 20 ملمترا

الدار البيضاء - أنفا: 16 ملمترا

العرائش: 15 ملمترا

وجدة وبنسليمان: 14 ملمترا

مكناس: 13 ملمترا

تازة: 11 ملمترا

فاس: 9 ملمترات

طنجة: 6 ملمترات

بني ملال: 5 ملمترات

خريبكة: 4 ملمترات

بوعرفة والناظور: ملمتران الحسيمة: ملمتر واحد سطات: أقل من ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالحق الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:48
الحمد لله,اللهم إجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب
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