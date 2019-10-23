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كُتّاب وآراء
القنيطرة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:
القنيطرة: 32 ملمترا
الرباط: 30 ملمترا
المحمدية: 26 ملمترا
الجديدة وإفران: 22 ملمترا
النواصر: 21 ملمترا
سيدي سليمان: 20 ملمترا
الدار البيضاء - أنفا: 16 ملمترا
العرائش: 15 ملمترا
وجدة وبنسليمان: 14 ملمترا
مكناس: 13 ملمترا
تازة: 11 ملمترا
فاس: 9 ملمترات
طنجة: 6 ملمترات
بني ملال: 5 ملمترات
خريبكة: 4 ملمترات
بوعرفة والناظور: ملمتران الحسيمة: ملمتر واحد سطات: أقل من ملمتر واحد