24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراجة مغامر مغربي تتجول في إفريقيا من العيون إلى "كيب تاون" (5.00)

  2. حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى (5.00)

  3. "قضاة المغرب": الحكومة تُخالف التوجيهات الملكية (5.00)

  4. مجلة "الشرطة" تفرد ملفا لقصص وقضايا النصب (5.00)

  5. مدارس تزور معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "إدارية أكادير" تقضي بعزل رئيس جماعة إكنيون

"إدارية أكادير" تقضي بعزل رئيس جماعة إكنيون

"إدارية أكادير" تقضي بعزل رئيس جماعة إكنيون
محمد ايت حساين من تزنيت
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:05

أصدرت شعبة "الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل" بالمحكمة الإدارية في أكادير حكمها في الدعوى التي رفعها عامل إقليم تنغير ضد محمد إكيس، رئيس جماعة إكنيون، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إذ قضت بعزله من رئاسة المجلس الجماعي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وكان حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، سلك مسطرة العزل أمام القضاء الإداري في حق رئيس الجماعة الترابية إكنيون، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال زيارتها الأخيرة للجماعة ذاتها.

وكان عامل إقليم تنغير أصدر أواخر شهر شتنبر الماضي قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لإكنيون عن مزاولة مهامه؛ وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من طرف أغلبية المجلس الجماعي التي طالبت بتطبيق المادة 64 في حقه، وكذا على خلفية تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وتم تبليغ محمد إكيس، رئيس جماعة إكنيون، وجميع الأعضاء، بقرار التوقيف المتخذ في حقه، إلى حين النظر في قضيته من طرف المحكمة المختصة، كما تم تكليف النائب الأول للرئيس بتسيير المجلس مؤقتا.

مصدر مسؤول قال في تصريح لهسبريس إن "العامل التجأ إلى تطبيق المادة 64 في حق رئيس جماعة إكنيون بعد استنفاد جميع محاولات تدبير الملف بطريقة تراعي المصلحة العامة وتنمية الجماعة".

المصدر ذاته أضاف أن "هذا القرار تم اتخاذه من أجل مصلحة إكنيون وساكنتها، وذلك بعد عدة شهور من "البلوكاج" الذي عرفته الجماعة بسبب الصراع القائم بين الرئيس وباقي الأعضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يوسف الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:31
لايكفي عزل مسئول او استقالته وقد يكون ذلك في صالحه بعدما راكم أموال بطرق غير مشروعة .الأهم هو إخضاع المؤسسة التي كان يترأسها لتفتيش دقيق قصد الوقوف عند الخروقات والسرقات والأهم من هذا هو إرجاع الأموال المنهوبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - boui الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:32
لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل لوحده.
يجب تعميم التفتيش اربع مرات في السنة على الاقل. بمثل هذه الاجرءات تنمون الثقة في المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.