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الرئيسية | جهات | مواطنون بتزارين يحاصرون دركيا داخل سيارة خدمة

مواطنون بتزارين يحاصرون دركيا داخل سيارة خدمة

مواطنون بتزارين يحاصرون دركيا داخل سيارة خدمة
محمد ايت حساين من تنغير
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:05

يعيش مركز جماعة تزارين، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تنغير، منذ صباح اليوم، حالة من الاحتقان بعدما عمد المئات من المواطنين إلى محاصرة عنصر من الدرك الملكي داخل سيارة الخدمة، احتجاجا على ممارسات وصفوها بـ"غير القانونية والمستفزة، متمثلة في اعتدائه على أحد الأساتذة المتعاقدين".

وفي تفاصيل الواقعة، حسب إفادة شهود عيان، فإن عددا من المواطنين قاموا بمحاصرة سيارة تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، وبداخلها عنصر دركي بالزي الرسمي، بعدما "اعتدى على أحد الأساتذة وهو على متن دراجته النارية"، مضيفين أن "المواطنين المتجمهرين والمحاصرين للسيارة ذاتها رفعوا شعارات تطالب بفتح تحقيق في الواقعة، في حياد تام".

وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادث تعود إلى "رفض الاعتداء على الأستاذ المذكور، ما دفع بالمواطنين إلى محاصرة سيارة الدرك وبداخلها عنصر بالزي الرسمي، والمطالبة بحضور عامل الإقليم والقائد الإقليمي للدرك الملكي لوضع حد لهذه الممارسات".

وعاش مركز جماعة تزارين اليوم الأربعاء الذي يصاف السوق الأسبوعي حالة استنفار غير مسبوقة، عجلت بحضور السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي، مطالبة المواطنين بإخلاء سبيل الدركي المحاصر داخل سيارته، ومؤكدة أن التحقيق سيتم فتحه في الموضوع بحياد تام.

مصدر أمني مسؤول أوضح في تصريح مقتضب لهسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين طالبت الأستاذ المعني بالأمر بتسليمها وثائق الدراجة النارية، إلا أنه رفض الامتثال، مشيرا إلى أن البحث سيفتح في القضية لمعرفة ملابسات حدوث هذا الاعتداء والحصار.

وذكر شهود عيان أن القائد الجهوي والقائد الإقليمي ومسؤولين أمنيين كبارا حلوا بالمنطقة من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية، موضحين أن الدركي مازال إلى حدود الساعة داخل سيارة الخدمة، رافضا الخروج منها خوفا من التعرض لاعتداء، وفق تعبيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - اطردوهم. الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:45
لا خير في المتعاقدين المتقاعسين الذين ضيعوا التلاميذ باضراباتهم الفوضوية.الاقتطاعات هي الدواء.
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-11
2 - من الاقاليم الجنوبية الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:48
تحيتي لقبيلة ايت عطا اينما وجدو
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14
3 - Armin الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:48
واش گاع اللي لبس الزي الرسمي سيعيث في الارض فسادا، و باراكا من الحگرة شوهتو بهاد الزي
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11
4 - observateur الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:48
حتى هاداك المتعاقد خصو يعرف بأن زملاءو فالمهنة دايرين الإضراب 23و24 مع أنني لا اتفق مع استعمال العنف من طرف الدركي، وتحية كبيرة لأهالي المنطقة الذين تدخلوا...
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5
5 - JEMS BOND 007 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:50
علامات الساعة ، عندما إعودو سراح الخيل ركبها ، واحد عندو الباك أو أقل يتطاول على صاحب إجازة ،
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-2
6 - Omar الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:52
الاعتداء بالضرب على مواطن سلوك مشين ومدان مهما كانت الأسباب.
تحية للساكنة على محاصرة المعتدي لإجلاء الحقيقة وإنزال العقوبة المناسبة.
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10
7 - mol lha9 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:55
اليوم وقفوني البوليس على كاميرا ديال طونبيل قالو لي رآها ماشي قانونية اعياد الله واش هادشي معقول،،اقيد لي مخالفة ،، واش هادشي قانوني اعرف شي حاجة تفيدنا الله ارحم بها الولدين؟؟
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0
8 - حسن الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:01
رجال الدرك يسيؤون معاملة سكان القرى. يعتبرونهم حشرات. و يعتبرون أنفسهم فوق القانون
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9 - jaman الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:01
تزارين معروفة برجالهاونساؤها الأقوياء الصارمين ،ليس كبعض المناطق التي يخشى فيها الناس أعوان السلطة .
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0
10 - mazhari med الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:05
pour les n° 2.3.et 5 pourquoi ne pas faire des marches des blocages envers les juges, les procureurs , les responsables des différentes directions a savoire RAD hopitaux ONE etc c'est la ou il y'a les vrais ....... compris
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