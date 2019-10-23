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كُتّاب وآراء
مواطنون بتزارين يحاصرون دركيا داخل سيارة خدمة
يعيش مركز جماعة تزارين، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تنغير، منذ صباح اليوم، حالة من الاحتقان بعدما عمد المئات من المواطنين إلى محاصرة عنصر من الدرك الملكي داخل سيارة الخدمة، احتجاجا على ممارسات وصفوها بـ"غير القانونية والمستفزة، متمثلة في اعتدائه على أحد الأساتذة المتعاقدين".
وفي تفاصيل الواقعة، حسب إفادة شهود عيان، فإن عددا من المواطنين قاموا بمحاصرة سيارة تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، وبداخلها عنصر دركي بالزي الرسمي، بعدما "اعتدى على أحد الأساتذة وهو على متن دراجته النارية"، مضيفين أن "المواطنين المتجمهرين والمحاصرين للسيارة ذاتها رفعوا شعارات تطالب بفتح تحقيق في الواقعة، في حياد تام".
وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادث تعود إلى "رفض الاعتداء على الأستاذ المذكور، ما دفع بالمواطنين إلى محاصرة سيارة الدرك وبداخلها عنصر بالزي الرسمي، والمطالبة بحضور عامل الإقليم والقائد الإقليمي للدرك الملكي لوضع حد لهذه الممارسات".
وعاش مركز جماعة تزارين اليوم الأربعاء الذي يصاف السوق الأسبوعي حالة استنفار غير مسبوقة، عجلت بحضور السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي، مطالبة المواطنين بإخلاء سبيل الدركي المحاصر داخل سيارته، ومؤكدة أن التحقيق سيتم فتحه في الموضوع بحياد تام.
مصدر أمني مسؤول أوضح في تصريح مقتضب لهسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين طالبت الأستاذ المعني بالأمر بتسليمها وثائق الدراجة النارية، إلا أنه رفض الامتثال، مشيرا إلى أن البحث سيفتح في القضية لمعرفة ملابسات حدوث هذا الاعتداء والحصار.
وذكر شهود عيان أن القائد الجهوي والقائد الإقليمي ومسؤولين أمنيين كبارا حلوا بالمنطقة من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية، موضحين أن الدركي مازال إلى حدود الساعة داخل سيارة الخدمة، رافضا الخروج منها خوفا من التعرض لاعتداء، وفق تعبيرهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
تحية للساكنة على محاصرة المعتدي لإجلاء الحقيقة وإنزال العقوبة المناسبة.