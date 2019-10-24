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اتفاقية تجمع بين تزنيت وبلدة "إسوار" الفرنسية

اتفاقية تجمع بين تزنيت وبلدة "إسوار" الفرنسية
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 08:24

أشرف حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، أمس الأربعاء، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون لا مركزي بين المجلس الإقليمي لتزنيت ومجموعة جماعات تجمع بلاد "إسوار" الفرنسية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تأتي في إطار تنفيذ برنامج تنمية إقليم تزنيت في شقه المتعلق بالحكامة وتقوية القدرات التدبيرية للمجلس وأجهزته التنفيذية، إلى إنجاز مشاريع مشتركة بين الطرفين، تتمحور أساسا حول مجالات البيئة والاقتصاد والاجتماعي والشباب والتعليم.

عبد الله غازي، رئيس مجلس إقليم تزنيت، ثمن في كلمة له بالمناسبة "الخطوات التي جمعت في وقت سابق بين مسؤولي تزنيت وبلدة إسوار عبر لقاءات تواصلية وزيارات متبادلة ونقاشات بناءة عرفت مشاركة جميع الفعاليات من مصالح خارجية، وسلطات إقليمية ومنتخبة، ومجتمع مدني".

وأشاد غازي في معرض حديثه بــ "الدور المحوري الكبير الذي لعبته جمعية هجرة وتنمية في إخراج هذه الاتفاقية إلى أرض الواقع، عبر انخراطها الفعال في البحث عن الشركاء ومصادر التمويل والإشراف على جميع مراحل إعداد وصياغة مشروع الاتفاقية".

جدير بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني التي تم خلالها الاعتماد على الأمازيغية كلغة رسمية للتوقيع إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية.

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