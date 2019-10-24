الميزانية تقسم الأغلبية والمعارضة بسيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

نظم المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الأربعاء، ندوة صحافية بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية عقب دورة أكتوبر العادية؛ لاستعراض حصيلة المجلس في نسخته الثانية، ولاطلاع الرأي العام المحلي على مختلف قضايا والمشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها في الأيام المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد الجدال الذي رافق انعقاد الجلسة الثانية والتي رفعت في وقت قياسي، وسط انقسام الشارع السليماني بين مؤيد لسياسة المجلس الجماعي الجديد الذي تسلم زمام تسيير الشأن المحلي بالمدينة قبل سنة من الآن، إثر عزل الرئيس السابق المنتمي إلى حزب للعدالة والتنمية بعد انصرام منتصف الولاية الانتدابية لمجالس الجماعات الترابية، وبين معارض لما وصل إليه حال المدينة، في غياب إستراتيجية واضحة المعالم لدى القائمين على تدبير الشأن المحلي لتحقيق انتظارات المواطنين، خصوصا على مستوى القطاعات الحيوية والبنية التحتية والمشاريع الصناعية والاقتصادية.

خلال هذه الندوة، استعرض طارق العروصي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، مضامين مجمل النقط التي أثيرت في الدورة العادية للمجلس، إذ قال إن "المجلس السابق لم يكن يشرك جميع مكوناته في التسيير؛ وهو ما نتج عنه تعثرات همت مختلف المشاريع المهيكلة والمشاريع الكبرى التي تهم المدينة"، مشيرا إلى أن "الحساب الاداري للمجلس السابق عن سنة 2018 سجل عجزا في ميزانية التسيير بلغت 8 ملايين درهم".

وأورد المسؤول الجماعي أن "المجلس استطاع امتصاص ذلك العجز بتحقيق فائض ناهز حوالي 6 ملايين درهم تمت برمجته في دورة استثنائية، لاقتناء معدات وسيارات الاسعاف وإصلاح بعض الطرقات؛ وهو ما سيتم إخراجه قريبا إلى الوجود".

وبخصوص ميزانية 2020، قال رئيس المجلس المذكور إن "هذه الميزانية ستعرف فائضا مهما بعدما وضعنا تحصيل مداخيل الجماعة كأولوية، إذ قمنا بمجموعة من التدابير الادارية والتقنية مكنتنا من تحصيل مبالغ فاقت المليار ونصف المليار سنتيم، وهي التي ستخصص للمشاريع الكبرى، علما أن الشطر الثالث المتعلق بالتجهيز خلال الميزانية السابقة كان هزيلا لم يتجاوز 200 ألف درهم؛ وهو الشيء الذي جعلنا لم نبرمج أية مشاريع خلال تلك السنة".

وحول المشاريع المبرمجة على المدى القريب، أكد العروصي أن "الأشغال ستهم تهيئة شارع المقاومة بمبلغ مالي يقدر بـ7 ملايين درهم في انتظار إعداد دراسة مدققة له"، مضيفا أن المجلس "برمج مشروعا يحظى بأولوية لدى الجميع، والمتمثل في إنجاز ثلاثة ملاعب للقرب بتكلفة تقارب 3 ملايين و900 ألف درهم سيقوم بإنجازها إضافة إلى ملاعب أخرى ستتكفل بها وزارة الشبيبة والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مبرزا أن "البرنامج التقني لتهيئة أحياء المحمدية ورضا والمنارة هو مصادق عليه من طرف المديرية الاقليمية للسكنى، والموافقة المبدئية لمساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة متوفرة في انتظار توقيع اتفاقية الشراكة التي هي في مراحلها الأخيرة".

وعلاقة بالواقعة التي شهدتها الجلسة الثانية لدورة أكتوبر التي انعقدت يوم الاثنين الماضي والتي قدم بخصوصها بعض أعضاء مجلس الجماعة الترابية لسيدي سليمان شكايتين إلى عامل الاقليم، تتعلق الأولى بالمدة التي استغرقتها الجلسة والمحددة في "ثلاث دقائق" والثانية في شأن عدم احترام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي ينص على إرفاق الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس لعدد من المرفقات؛ من بينها مشروع الميزانية ذات الصلة بالنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة المزمع مناقشتها والمصادقة عليها، قال طارق العروصي، رئيس المجلس، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، إن "الجلسة انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور باشا المدينة و18 عضوا، وتم التداول في جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال كل على حدة مع إشراك جميع الأعضاء في المناقشة على الميزانية التي تم إعدادها بشكل تشاركي وتم التصويت عليها بشكل مباشر وانتهت أشغال الجلسة بمعاييرها القانونية"، مستغربا "عدم احترام أعضاء المعارضة لقانون المجلس وتوقيت انطلاق أشغاله".

وأكد المتحدث ذاته أن "جميع الأعضاء توصلوا في الجلسة الأولى، التي انعقدت يوم 7 أكتوبر، بكل الوثائق الضرورية التي تهم النقط المدرجة في جدول الأعمال"، مشيرا إلى أنهم "توصلوا ثلاثة أيام قبل الجلسة الثانية بمشروع الميزانية؛ إما عن طريق موظفو المجلس، أو عن طريق البريد الإلكتروني، ولدينا ما يفيد ذلك"، وفق تعبيره.

من جانب آخر، قال مصطفى الشفك، عضو جماعي منتم إلى تيار المعارضة، إن "هذه الدورة غير قانونية"، مشيرا إلى أن "جميع الدورات السابقة غالبا ما كانت تنطلق متأخرة بعشرين دقيقة بعد الانتهاء من التوقيعات وتسجيل الحضور، إلا أن هذه الدورة انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا وانتهت بعد ثلاث دقائق فقط من بدايتها؛ في حين كنا نستعد للتوجه إلى قاعة الاجتماعات توصلنا بمكالمة هاتفية من طرف عضو كان حاضرا في الدورة يخبرنا فيها بأن أشغالها انتهت والساعة تشير إلى العاشرة وخمس دقائق، ونتوفر على تسجيل للمكالمة وتوقيت استصدارها".

وأضاف المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لهسبريس، أن "بعض الأعضاء لم يحضروا أشغال الدورة وتم تسجيل أسمائهم في لائحة الحضور، إضافة إلى أعضاء آخرين حضروا متأخرين للجلسة، فوقع البعض منهم خارج القاعة وبعضهم غادر لحال سبيله"، مؤكدا أنهم "يتوفرون على أسمائهم وسيعلنون عنها في الوقت المناسب".

وأبرز الشفك أنهم "ينتظرون ما ستقرره السلطة الوصية بخصوص ظروف انعقاد هذه الجلسة لتحديد الاجراءات التي سيقومون بها في حالة ما إذا وافقت عليها واعتبرتها قانونية"، متعجبا من "مباركة باشا المدينة للأجواء التي انعقدت فيها وهو ما اعتبره تواطؤا مكشوفا للسلطة مع رئاسة المجلس".

وتساءل العضو ذاته عن "سبب ممارسة الرئيس لهذا السلوك في دورة تعتبر أهم دورة في السنة لأنها تناقش ميزانية المجلس، على الرغم من أنه يتوفر على الأغلبية التي ستسمح له بتمريرها"، مؤكدا أن "الأعضاء لم يتوصلوا بوثيقة مشروع الميزانية في الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي"، معتبرا أن "ذلك كان مخططا له من قبل، خصوصا أن رئيس المجلس كان قد أقام وجبة غداء لمجموعة من الأعضاء في أحد فنادق المدينة قبل انعقاد الدورة بيوم واحد وهو ما يعتبر إهانة في حق كل من حضر إليها".

واختتم المستشار حديثه بـ"توجه "أعضاء المعارضة" إلى التصعيد في حالة ما لم تتخذ السلطة الوصية قرارا صائبا بإعادة الدورة وزكت "المهزلة" التي وقعت فيها، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها دورة "برق ما تقشع"، وفق تعبيره.