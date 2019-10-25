24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. لما العقرة يعقر الدين والدستور (5.00)

  2. الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)

  3. جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية" (5.00)

  4. لأول مرة بالإدارة المغربية .. حرف "تيفيناغ" يؤثث وثائق رسمية بتزنيت (5.00)

  5. قريبا.. الحيوانات الأليفة تدخل القبور مع أصحابها بعد الوفاة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | احتجاج بمراكش ضد إدارة مستشفى محمد السادس

احتجاج بمراكش ضد إدارة مستشفى محمد السادس

احتجاج بمراكش ضد إدارة مستشفى محمد السادس
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:40

نظم المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، أمس الخميس، وقفة احتجاجية إنذارية، تنديدا بما وصفه "التدبير الإداري العشوائي الضعيف الفاقد للإرادة"، و"التهرب من المسؤولية".

وخلال هذا الشكل الاحتجاجي، رفعت لافتات كتب عليها "صحة المرضى خط أحمر"، و"لا للفوضى ونعم لتطبيق القانون"، و"الكفاءات في مناصب المسؤولية"، وعدة شعارات تستنكر ما نعتته "بفوضى تدبيرية كارثية، على جميع المستويات يذهب ضحيتها المرضى والعاملات والعاملون"، وإهمال وتهميش الكفاءات، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي".

وأدان المحتجون ما أسموه "تضيق إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش على الحريات النقابية، ورفضها الحوار في تحد صريح لمذكرة رئيس الحكومة بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا"، داعين إلى ضرورة احترام قانون الوظيفة العمومية والمستشفيات الجامعية، ومساطر تدبير الصفقات العمومية، والحكامة في صرف ميزانية المركز وعدم اعتبارها أموالا تعطى من أجل الاستهلاك، واعتماد الدراسة الكافية قبل إطلاق أي مشروع".

إعادة فتح البناية المغلقة لما يناهز سنة ونصف السنة بمستشفى ابن طفيل في وجه التخصصات الجراحية حتى تستجيب للوائح الانتظار الطويلة للمرضى، ومعالجة عاجلة "للاختلالات" التي تعرفها الصيدلية المركزية وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية مع احترام مدة صلاحيتها وظروف تخزينها، وتأمين احتياجات المصالح والمركبات الجراحية والمستعجلات منها، مطالب أخرى للمحتجين.

كما طالبت هذه الوقفة الاحتجاجية بـ"الكشف عن نتائج التحقيقات بخصوص فضيحة داء السل بمستعجلات الرازي، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبحل حقيقي لحالة مستعجلات ابن طفيل الكارثية، يحترم أدمية وسلامة المريض والعاملات والعاملين وفق المعايير المعمول بها"، على حد قول بيان توصلت به هسبريس.

واستنكر المكتب النقابي ما نعتته" بالاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية، خاصة حركية العاملات والعاملين والانتقالات بين المصالح أو بين المستشفيات التابعة للمركز مع ضرورة رقمنتها واعتماد معايير شفافة وعلنية، ومواعيد خاصة بها"، داعيا إلى اعتماد معايير الكفاءة في مناصب المسؤولية عوض معايير الولاءات والترضيات، والقطع مع سياسة تعيين المسؤولين بصفة مؤقتة حفظا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وندد بيان الوقفة الاحتجاجية "بعدم صرف تعويضات الحراسة الخاصة بالعاملات والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي لسنة 2018"، مطالبا بضرورة الوقوف على أسباب العجز المالي الكبير الذي يتخبط فيه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعدم وفائه بالتزاماته المالية".

يذكر أن هسبريس حاولت الاتصال أكثر من مرة بالمدير العام للمركز الاستشفائي محمد السادس، لكنها لم تتمكن من الحصول على رأيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:01
احتجاجات بالجملة بالمغرب وفي مصالح حساسة إجتماعية وإنسانية يستفيد منها سوى المواطن المغربي البسيط والضعيف. اتقلوا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مغربي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:03
اتفق معكم عن جميع المطالب الا لافتة...صحة المرضى خط احمر....اخر شيء تفكرون فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - مواطن الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:09
النقابة النقابة النقابة أقول واتحمل مسؤليتي هم من يفسدون جميع القطاعات ويتقوى بهم العاملون ضد الإدارة ويزيد الفساد انتشارا دعونا من هذه التراهات والتفاهات وتذكروا قول الله عز و جل ولتنظر نفس ما قدمت لغد ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - وطني الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:11
الفساد و الرشوة و سوء التسيير مستشرية في المستشفيات بمراكش... ادا فسدت المنظومة فسد كل شيء .... عدل .صحة. قضاء.تعليم.تربية ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - علال كبور الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:34
يجب الاعتراف ان الدولة رفعت يدها عن الصحة والتعليم العموميين وهناك إشارات على ارض الواقع تدل على ذلك !!
فقط لأسباب سياسية لم تعلن على ذلك صراحة لكن كل الإجراءات تؤكد ان الدولة تخلت عن هذين القطاعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.