هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار نسبيا جنوب المملكة مع تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل والصباح مرفوقة بكتل ضبابية قرب السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة واحتمال رعد بالأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس، فيما سيكون الطقس مستقرا والسماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق كل أرجاء البلاد. مع هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية باقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 09 و16 درجة بالشمال والواجهة المتوسطية وسايس وبالجنوب الشرقي، وما بين 16 و22 درجة بالوسط وبمنطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و27 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، ما بين 27 و34 درجة بالسهول الأطلسية والسهول الداخلية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وسوس وبالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 34 و41 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز ومابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.