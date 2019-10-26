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كُتّاب وآراء
شاب يقدم "نسرا إفريقيا" إلى مركز الغابات بمريرت
عثر شاب بمدينة مريرت إقليم خنيفرة، على نسر إفريقي في حالة صحية حرجة، استدعت تقديمه لمركز المياه والغابات بالمدينة نفسها لحمايته.
في هذا الإطار قال محمد، الشاب الذي عثر على النسر الحامل لرمز GPS رقم M24، إنه لاحظ، لما أقفل عائدا من السوق، وجود النسر فوق مقر تعاونية الحليب بمريرت، ثم طار من جديد إلى فوق أحد المنازل، فأمسك به بعدما أيقن بأن الإعياء غلبه.
وزاد المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أنه لما أمسك بالنسر الإفريقي، الذي يأتي من إسبانيا ويستقر بطنجة، سلمه لمصالح المياه والغابات بعدما أطعمه لأنه تبين له أنه جائع، كما بين ذلك شريط منتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأورد المصدر عينه أن جمعية تعنى بالطيور أخبرته في ما بعد، لما انتشر خبر العثور على النسر، أنه في ملكيتها، وزعمت أنها وضعت له ذلك الرمز لمعرفة اتجاهه.