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كُتّاب وآراء
عمالة الحوز تتعزز بمشاريع لفائدة المرأة والطفل
أشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، على تدشين مركزين اجتماعيين لفائدة المرأة والطفل ووحدتين للتعليم الأولي بكل من الجماعة الترابية أغبار واغيل.
وتأتي هذه المشاريع، التي حضر تدشينها كل من عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومديرة مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، ورئيس المجلس الإقليمي، (تأتي) في إطار مقاربة النوع لتحسين وضعية المرأة القروية وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية قدراتها.
كما تستهدف المشاريع المذكورة تنمية القدرات الفردية للأطفال ومحاربة الهدر المدرسي، بهدف ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة، قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني، وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية.
وشيد مشروع مركز المرأة والطفل بجماعة أغبار بدوار مكيات على مساحة 405 أمتار مربعة، بتكلفة إجمالية تفوق 1.6 ملايين درهم، في إطار شراكة بين مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعية مكيات لتنمية المرأة القروية، والجماعة الترابية أغبار. ويتكون هذا المركز من قاعة لمحو الأمية، وفضاء ترفيهي ومستودع، ووحدة للتعليم الأولي بطاقة استيعابية تصل إلى 25 طفلة وطفلا.
أما مركز اغيل، الذي يتكون من قاعة لمحو الأمية، ومكتبين، وورشة للتعليم الأولي بطاقة استيعابية تصل إلى 25 طفلة وطفلا، وقاعة إضافية، وفضاء ترفيهي ومستودع، فشيد على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة إجمالية تفوق 1.68 مليون درهم، بشراكة مع المؤسسة المذكورة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية أمود لتنمية المرأة القروية والجماعة الترابية اغيل.