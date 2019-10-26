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أقسام التعليم الأولي تستقبل 263 طفلا في ميدلت

أقسام التعليم الأولي تستقبل 263 طفلا في ميدلت
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 26 أكتوبر 2019 - 08:11

بلغ عدد المستفيدين من برامج التعليم الأولي بإقليم ميدلت خلال الموسم الدراسي الحالي 2019 - 2020 حوالي 263 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات، موزعين على 15 قسما بمختلف جماعات الإقليم، حسب إفادة سعيد لعريبي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة ميدلت.

وأضاف المسؤول ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة ميدلت خصصت لهذا الورش الملكي العام ميزانية تناهز 3 ملايين و693 ألف درهم، همت بناء وتجهيز الأقسام، وتشغيل 15 مربية ومربيا، مشيرا إلى أن العمل بهذه الأقسام الدراسية انطلق يوم 24 شتنبر الماضي، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وذكر المتحدث ذاته أن مشروع التعليم الأولي بالإقليم جاء نتيجة اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ميدلت والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، مضيفا أن إحداث وحدات التعليم الأولي برسم السنة الدراسية الحالية جاء في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في شتنبر من السنة الماضية، وخاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالتعليم الأولي بالعالم القروي.

المسؤول ذاته أوضح أن عامل إقليم ميدلت سبق له أن حث جميع الشركاء في هذا الورش على ضرورة التعبئة الشاملة، وعلى تعبئة جميع الجهود والإمكانات المتاحة، بغية الانخراط بشكل فعلي وفعال في برامج التعليم الأولي، في أفق تعميمه بجميع تراب الإقليم، مضيفا: "العامل أكد مرارا أن التعليم الأولي يعتبر مدخلا لتحسين مؤشرات التنمية البشرية".

جمال المامون، أحد العاملين في التعليم الأولي بميدلت، أكد أن الأطفال الذين سيستفيدون من دروس التعليم الأولي سيكونون مؤهلين أكثر من غيرهم للانسجام في التعليم الابتدائي، من خلال اكتساب باقي التعلمات، ملتمسا ضرورة تعميم التعليم الأولي بجميع جماعات الإقليم، خصوصا القروية منها.

واستحضر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، مشيرا إلى أن التعليم الأولي لا يكرس فقط حق الطفل في الحصول على تعليم جيد من منطلق تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما يؤكد مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، باعتباره ضرورة ملحة للرفع من أداء المدرسة المغربية، ومختتما: "طموحنا هو تعميم هذا التعليم على جميع أبناء العالم القروي".

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