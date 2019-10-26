24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1207:3813:1616:1718:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)

  2. أردوغان يقاضي مجلة اتهمته بـ"التطهير العرقي" (5.00)

  3. هكذا أجهض الأمن المغربي تحويل ضاحية وزانية إلى "ولاية داعشية"‎ (5.00)

  4. شاب يقدم "نسرا إفريقيا" إلى مركز الغابات بمريرت (5.00)

  5. "صور جنسية" تورّطُ ثلاثينيّا وفتاة بمدينة بلفاع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | شاحنات السلع تفتح مؤقّتا معبر الكركرات الحدودي‎

شاحنات السلع تفتح مؤقّتا معبر الكركرات الحدودي‎

شاحنات السلع تفتح مؤقّتا معبر الكركرات الحدودي‎
هسبريس ـ إفي
السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:27

أعلن مصدر أمني موريتاني، اليوم، تعليق إغلاق معبر حدودي بين موريتانيا والمغرب بشكل مؤقت، من أجل السماح بعبور الشاحنات والحافلات من جانب إلى آخر؛ وذلك بعدما أقدم عدد من العمال، تحمل شاحناتهم لوحات ترقيم موريتانية، على إغلاق المعبر في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء العمال كانوا قد استخدموا شاحناتهم، طوال الأيام الماضية، لقطع معبر الكركرات الحدودي الواقع على بعد خمسة كيلومترات تقريبا من الحدود الموريتانية، احتجاجا على رفع الضريبة من جانب الجمارك المغربية، قبل أن يقرّروا، اليوم، فتح الطريق على مدار 24 ساعة، "من أجل التعبير عن حسن نواياهم".

وأضاف المصدر الأمني أن عمال النقل يقومون بشراء سلع زهيدة للغاية في ميناء نواذيبو بموريتانيا، من أجل بيعها بسعر منافس في المغرب، الأمر الذي اعتبرته السلطات المغربية منافسة غير شرعية لنفس المنتجات المصنعة محليا، مقرّرة بذلك فرض ضرائب على البضائع التي تدخل عبر موريتانيا، ما دفع السائقين إلى إغلاق معبر الكركرات.

وبفتح الطريق مؤقتا، يضيف المصدر ذاته، يتطلع السائقون إلى إقدام الجمارك المغربية على إلغاء الضريبة الجديدة، مهدّدين في الوقت ذاته باستئناف قطع المعبر إذا لم تتحقّق مطالبهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.