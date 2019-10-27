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الرئيسية | جهات | الأمن يشنّ حملات تمشيطية لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء

الأمن يشنّ حملات تمشيطية لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء

الأمن يشنّ حملات تمشيطية لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:00

تشنّ السلطات الأمنية بالدار البيضاء، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات تمشيطية غير مسبوقة، تُشرف عليها فرق أمنية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بغية الحد من المنسوب المُرتفع للعمليات الإجرامية في القطب المالي، بحيث همّت الحملات الأمنية مجموعة من البؤر السوداء التي تُثير امتعاض سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها بعدما تحوّلت إلى مسرح تُنفذ فيه عمليات السرقة والاعتداءات بمختلف صنوفها.

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عشرات الفرق الأمنية تجوب شوارع وأزّقة الدار البيضاء لتجفيف منابع الجريمة، بحيث لاحظت الجريدة انتشارا كبيرا ودائما لعناصر الشرطة في مختلف محاور المدينة؛ بل إن الحملات التمشيطية تتضاعف خلال الفترة الليلية، من قبيل مركز المدينة و"المعاريف" و"أنفا" وحي "مولاي رشيد"، وغيرها.

وأثارت الحملات الأمنية استحسان ساكنة القطب الاقتصادي، خصوصا أنها أسفرت عن اعتقالات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية؛ وهو ما أدى إلى ضعف عمليات السرقة والاعتداءات التي كانت تصل إلى أرقام قياسية، بحيث تداولت وسائط التواصل الاجتماعي هذه الحملة بكثير من الارتياح، لكن أغلب تعليقات الناشطين تدعو إلى استمرار هذه الحملة طوال السنة.

وتأتي الحملة سالفة الذكر بعد تعالي أصوات الفاعلين في المدينة، نتيجة "غزو" المجرمين والمُعتدين لمختلف شوارعها الكبرى؛ الأمر الذي جعل ظاهرة "التشرميل" تتصدر أخبار المدينة، لا سيما في بعض البؤر السوداء التي كانت موضع امتعاض من لدن الأسر، مثل حي "مولاي رشيد" و"الهراويين".

يشار إلى أن العمليات الأمنية المنجزة على صعيد مختلف مناطق ولاية أمن الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و21 أكتوبر الجاري، أسفرت عن إيقاف 8225 شخصا؛ من بينهم 6094 شخصا ضبطوا متلبسين بأفعال إجرامية، و2131 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

هذه العمليات الأمنية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، "وهي عبارة عن 305 من الأسلحة البيضاء، و200 كيلوغرام من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و192 غراما من مخدر الكوكايين، و8615 قرصا مهلوسا، و5075 قنينة مشروبات كحولية مهربة، و210 علب تخدير، و201 هاتف محمول، بالإضافة إلى 56 مركبة استخدمت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مستغرب الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:14
هذا ما نريده لكن لا يجب ان يقتصر الامر على حملات بين الفينة و الاخرى بل نريدها مخطط للقضاء على الجريمة لا يأخذ بالاعتبار الجانب الأمني فقط بل تنمية اجتماعية شاملة تشمل تعليم والشغل الصحة والعدالة
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2 - مواطن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:14
ما الفائدة في الحملات والاعتقالات في أحكام لا تتعدى الشهر او وقف التنفيذ؟
يجب إعادة النظر في الأحكام
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3 - الهمزاوي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:15
لماذا لا يستعان بهؤلاء المجرمين في حفر الجبال والطرقات بل الأكل والشرب في السجون على الأقل يستفيد المجتمع منهم
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4 - ممرض فاسي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:16
قبل اسابيع واشهر قليلة كانت هذه الفرق الامنية المكونة من رجال امن قادمين من كل مدن المغرب بمدينتي اكادير ومكناس حيث قاموا بتطهيرها من الجريمة حتى عم النظام والامن والامان في المدينتين و قلت حوادث السرقة والاعتداء بالسلاح الابيض والشجارات بشكل مهم و قال لي بعض الزملاء في مستعجلات مستشفيات اكادير ومكناس انهم لاحظو الفرق ولم يعد هناك جرحى سوى جرحى حوادث السير ...وادارة الامن نقلت هذه الفرق الى الدارالبيضاء لمدة معينة ...السؤال المطروح علاش ميخدموش فكل مدينة ديك 400 او 600 او 1000 شرطي جديد لي ناقصة فيها والشباب المعطل موجود عوض جمعهم من كل مدن المغرب للذهاب الى مدينة معينة لمدة معينة لتنظيفها من الاجرام كحل ترقيعي مؤقت ولكن محمود و كيبقى فكل الاحوال حسن من والو ... ادارة الامن مشكورة دارت مجهود ولكن القضاء من جيهتوا ناعس !!!
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5 - مواطن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:18
هذه مبادرة محمودة نتمنى ان تستمر وتعم جميع مناطق المغرب.
ويجب على حكومة العثماني توفير الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية.
الى لغات التقاعد ديال الوزراء والبرلمانيين والعلاوات ... غادي يزيد الامن في البلاد.
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