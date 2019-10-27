24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النظام البنكي المغربي والنموذج التنموي
- روسيا وإفريقيا .. الشراكة الدموية
- عارضة أزياء إيرانية تطلب حق اللجوء في الفلبين خوفا على حياتها
- "كوكايين بالطلب" .. سيارة أجرة لتوصيل المخدرات في برلين
- حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا في مطار الحسيمة
تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)
مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)
تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)
- رئيس الجزائر يدعم "البوليساريو" ويطالب بحل عاجل لنزاع الصحراء - (159)
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب - (126)
- حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين - (86)
- تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء - (69)
- تفاصيل مقتل زعيم "داعش" البغدادي في عملية عسكرية أمريكية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات"
أصبحت الاعتداءات المتكررة التي تطال شاحنات نقل البضائع والسلع والمواد الاستهلاكية في منطقة "الكركارات" تثير استياء المهنيين بالمجال، بالنظر إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية والاستفزازات التي تسم عملية عبور السائقين بشكل يومي؛ وهو ما تسبب في إغلاق المعبر الحدودي في وجه المنتجات المغربية الموجهة إلى التصدير، من خضر وفواكه مواد طازجة، ما أدى إلى إتلافها وضياعها.
وأفادت مصادر مهنية، في حديثها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن حركة مرور الشاحنات بالمعبر الحدودي توقفت لمدة تصل إلى عشرة أيام، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 800 شاحنة مغربية تتوجه صوب إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر "الكركارات"، كانت تتعرض لاعتداءات يومية من لدن ما أسمته بـ "تجار المخدرات والتهريب".
وأوضحت المصادر عينها أن وضعية عبور البضائع والسلع من وإلى الدول الإفريقية شهدت انفراجاً نسبيا خلال اليومين الماضيين، داعية الحكومة إلى "التدخل الفوري من أجل حماية السائقين المهنيين من الاعتداءات، من خلال تعويض المتضررين ضحايا هذه الاعتداءات"، لافتة إلى "مسؤولية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة المعبر الحدودي".
في هذا الصدد، قال مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن "الحكومة صامتة تجاه إشكال الكركارات؛ لأن السائقين المهنيين تضرروا كثيرا بسبب هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أن "المقاولات الصغرى والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من العملية".
وأضاف شعون، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه المقاولات تندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للملك، المتمثلة في إرساء مبادئ التعاون جنوب-جنوب"، مستغربا "صمت وزارتي الداخلية والخارجية تجاه الموضوع طيلة عشرة أيام".
وأكد الفاعل المهني أن "السائقين عانوا من ظروف غير إنسانية خلال هذه المدة، بحيث نسجل غياب المراحيض والطعام وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى جانب إتلاف السلع الموجهة للاستهلاك، دون إغفال الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بشكل يومي".
"قدمنا مقترحا إلى الحكومة بإنشاء محطة لوجستيكية في منطقة بئر كندوز، التي تبعد عن المعبر الحدودي بثمانين كيلومترا، ما من شأنه توفير شروط السلامة والمراقبة لسائقي الشاحنات، علاوة على تشييد مركز صحي بالمحطة عينها لإجراء الفحوصات الطبية"، يردف المتحدث نفسه، الذي شدد على أن "هذه المقاولات تنفذ التوجه الملكي بالانفتاح على إفريقيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لو حدث هذا الأمر في الحدود المكسيكية الأمريكية أو الحدود الصينية الهندية أو الحدود التركية الإيرانية لدافعت تلك الدول عن مواطنيها عبر قصف كل من سولت له نفسه المساس بأمن وسلامة سائقي الشاحنات لكننا كمغاربة لا نساوي أية قيمة لدى حكومتنا ويا للغرابة لا توجد دولة في العالم قد تقبل أن يقطع بضعة مرتزقة الطريق على تجارتها سوى هذه الدولة الفاشلة!!
انظرو الى تركيا كيف دخلت داخل سوريا للقضاء على المرتزقة الاكراد خارج الحدود ………
اح و بردات.
الدولة المغربية العاجزة . تريد اذلال المواطنين المغاربة اكثر فاكثر . لا صحة لا عمل لا عدالة اجتماعية . لا توزيع عادل للثروة الخ......
واش ما فهمتوش ؟؟؟ و لا الخوف يجري في عروقكم و الذل ؟؟؟
الشعوب كلها تنتفض ضد الظلم يا عباد الله .
دولتنا تعري ضعفها وهذا يستغله الطرف الاخر .الحكرة داءما للشعب.