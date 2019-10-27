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الرئيسية | جهات | اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات"

اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات"

اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات"
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:33

أصبحت الاعتداءات المتكررة التي تطال شاحنات نقل البضائع والسلع والمواد الاستهلاكية في منطقة "الكركارات" تثير استياء المهنيين بالمجال، بالنظر إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية والاستفزازات التي تسم عملية عبور السائقين بشكل يومي؛ وهو ما تسبب في إغلاق المعبر الحدودي في وجه المنتجات المغربية الموجهة إلى التصدير، من خضر وفواكه مواد طازجة، ما أدى إلى إتلافها وضياعها.

وأفادت مصادر مهنية، في حديثها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن حركة مرور الشاحنات بالمعبر الحدودي توقفت لمدة تصل إلى عشرة أيام، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 800 شاحنة مغربية تتوجه صوب إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر "الكركارات"، كانت تتعرض لاعتداءات يومية من لدن ما أسمته بـ "تجار المخدرات والتهريب".

وأوضحت المصادر عينها أن وضعية عبور البضائع والسلع من وإلى الدول الإفريقية شهدت انفراجاً نسبيا خلال اليومين الماضيين، داعية الحكومة إلى "التدخل الفوري من أجل حماية السائقين المهنيين من الاعتداءات، من خلال تعويض المتضررين ضحايا هذه الاعتداءات"، لافتة إلى "مسؤولية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة المعبر الحدودي".

في هذا الصدد، قال مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن "الحكومة صامتة تجاه إشكال الكركارات؛ لأن السائقين المهنيين تضرروا كثيرا بسبب هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أن "المقاولات الصغرى والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من العملية".

وأضاف شعون، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه المقاولات تندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للملك، المتمثلة في إرساء مبادئ التعاون جنوب-جنوب"، مستغربا "صمت وزارتي الداخلية والخارجية تجاه الموضوع طيلة عشرة أيام".

وأكد الفاعل المهني أن "السائقين عانوا من ظروف غير إنسانية خلال هذه المدة، بحيث نسجل غياب المراحيض والطعام وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى جانب إتلاف السلع الموجهة للاستهلاك، دون إغفال الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بشكل يومي".

"قدمنا مقترحا إلى الحكومة بإنشاء محطة لوجستيكية في منطقة بئر كندوز، التي تبعد عن المعبر الحدودي بثمانين كيلومترا، ما من شأنه توفير شروط السلامة والمراقبة لسائقي الشاحنات، علاوة على تشييد مركز صحي بالمحطة عينها لإجراء الفحوصات الطبية"، يردف المتحدث نفسه، الذي شدد على أن "هذه المقاولات تنفذ التوجه الملكي بالانفتاح على إفريقيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حسن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:49
موقف المغرب المتخادل اتجاه المرتزقة يزيد من تصعيدهم و تهديدهم لمصالحه و ان استمر المغرب على هذا المنوال فسيغلقون المعبر نهائيا بل سيحتلون مناطق اخرى و لن يردعهم احد
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2 - سائق مغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:56
سبق لي كسائق مهني أن مررت من هذا المعبر مرارا صوب السينغال وتعرضت ثلاث مرات للتهجم من طرف عناصر البوليساريو المدججين بالأسلحة وشعرت بالضعف والمرارة ووالإهانة..
لو حدث هذا الأمر في الحدود المكسيكية الأمريكية أو الحدود الصينية الهندية أو الحدود التركية الإيرانية لدافعت تلك الدول عن مواطنيها عبر قصف كل من سولت له نفسه المساس بأمن وسلامة سائقي الشاحنات لكننا كمغاربة لا نساوي أية قيمة لدى حكومتنا ويا للغرابة لا توجد دولة في العالم قد تقبل أن يقطع بضعة مرتزقة الطريق على تجارتها سوى هذه الدولة الفاشلة!!
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3 - بومرداس الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:56
المغرب لم يتدخل الان ترقبا لقرار مجلس الامن الدولي ولكن بعده يجب تشكيل فرقة من السائقين للتعامل مع الشماكرية والمهربين والمرتزقة النصابين المتواجدين بالمعبر دون الحاجة لتدخل السلطة
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4 - Aisa الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:02
الان سنبكون احسن ونرفع القضية الى مسلسل الامم المتحدة ،
انظرو الى تركيا كيف دخلت داخل سوريا للقضاء على المرتزقة الاكراد خارج الحدود ………
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5 - واو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:04
الجيش المغربي عليه ان يتدخل و ينظف تلك المناطق من عناصر البوليزاريو حتى ولو ادت الى مواجهة عسكرية .
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6 - زكرياء المغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:07
مليشيات البوليساريو الإرهابية أصبحت في مواجهة مع مجلس الأمن الإعتداءات الأخيرة للمليشيات الإرهابية في الكركرات ستقابلها إدانة للأمم المتحدة والمنتظم الدولي عامة
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7 - ملاحظ الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:14
شوفو تركيا اش دارت الكوردستان بمباركة الجميع.
اح و بردات.
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8 - علي 18 الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:15
اين هو شعار من طنجة إلى الكويرة !!! ادن هناك مسؤول ما لم يقم بواجبه في هده الربوع ، يجب معاقبته طبقا للقانون، و عليه شخصيا ان يتحمل كل الخسائر الناجمة عن ذلك، من جهة ، او ان يوضح الرأي العام ماذا يحدث هناك ، أليست شرطة او درك الحدود المغاربة و الموريتانيين هم من يسهرون على التنقل هناك ام ان شردهة البوليزاريو تقوم بتلك المهمة ؟؟؟؟؟؟؟؟
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9 - Znassni الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:16
السلام عليكم
الدولة المغربية العاجزة . تريد اذلال المواطنين المغاربة اكثر فاكثر . لا صحة لا عمل لا عدالة اجتماعية . لا توزيع عادل للثروة الخ......
واش ما فهمتوش ؟؟؟ و لا الخوف يجري في عروقكم و الذل ؟؟؟
الشعوب كلها تنتفض ضد الظلم يا عباد الله .
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10 - فكيكي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:16
المعبر أرض مغربية بامتياز على قواتنا المسلحة الملكية ان تسحق سحقا الشفارة أديال البولساريو خدام الشردمة العسكرية الطاغية في الجزائر و التي تريد أن تنشر طغيانها على جميع الشعوب المغاربية. لكن نهايتها قريبة بإذن الله وقوته.
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11 - le stratege الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:17
الكثير من الدول الكبرى أصبحت على يقين أن في ضل التغيرات الجيوستراتيجية المقبلة أن المغرب مفتاح إفريقيا التي ستكون بمثابة الصين الجديدة وهدا ما يفسر تكالب الأعداء انها الورقة الأخيرة
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12 - خالد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:17
أش عند الحكومة كاملة مادير، كلشي شادو لمعلم، خلاصة: الله إجب لنا شي أردوكان إخرجنا من هاد المدلة .
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13 - مكلخ مغربي قح الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:23
الدولةالمغربية متساهلة جدا مع المرتزقة بينما جد حازمة وعنيفة مع ابناء البلد.هل هذا مركب نقص اتجاه العدو.لماذا تركيا صارمة في مثل هذه الامور .
دولتنا تعري ضعفها وهذا يستغله الطرف الاخر .الحكرة داءما للشعب.
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14 - El hazzat الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:24
العز لتركيا ولجيشها أما المغرب فأصبح مذلول وهيبته في الحضيض بسبب سياسة الذل والعار التي ينتهجها السماسرية والخوافة الذين يسيرون المغرب بسيايتهم المذلولة
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