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توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من شمال البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية واحتمالا السفوح الجنوبية الشرقية.

وستهم سحب عليا أو سماء صافية باقي الجهات الأخرى، مع هبوب زوابع رملية محلية فوق أقصى الجنوب.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة، من القطاع الشمالي بالشمال والجنوب، بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي أو الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وما بين 13 و18 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والسهول والسواحل الوسطى وسوس والسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وما بين 22 و27 درجة بالسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس السواحل الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 28 و38 درجة بسوس والسواحل الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي في شمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 33 و38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول السواحل.

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