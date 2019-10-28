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كُتّاب وآراء
قافلة "صفوف الشرف" تحط الرحال بإقليم تاونات
استهدفت قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها جمعية "صفوف الشرف"، السبت بإقليم تاونات، حوالي 1500 مستفيد بجماعات تاونات وتيسة وقرية ابا محمد، وسخر لها طاقم يتكون من 120 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية.
وشملت هذه الحملة، وفق ما أعلنت عنه عمالة تاونات في بلاغ صادر عنها توصلت هسبريس بنسخة منه، إجراء تدخلات جراحية في الجراحة العامة وطب الأسنان، وفحوصات طبية في عدد من التخصصات الأخرى كالأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، والعظام والمفاصل، والنساء والتوليد والأطفال، والأمراض الجلدية، والقلب والشرايين، والجهاز الهضمي، والسكري، والأمراض النفسية، بالإضافة إلى الطب العام.
وتم خلال هذه الحملة تسخير عيادتين طبيتين متنقلتين لكشف أمراض النساء وتتبع الحمل وسرطان الثدي، وأجهزة الفحص بالصدى ومعدات لجراحة الأسنان، وأجهزة تخطيط القلب وقياس البصر والضغط الدموي والسكري، فضلا عن توزيع الأدوية على المستفيدين بالمجان.
وبالموازاة مع هذه الحملة الطبية، تم تنظيم مجموعة من الورشات بمركز التكوين المستمر بمدينة تاونات أطرها متخصصون بجمعية "صفوف الشرف" في علم النفس لفائدة أساتذة التعليم، وتمحور موضوعها حول التحسيس والتوعية بخطورة بعض الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، كالتأخر الدماغي والتوحد والاكتئاب والقلق عند الأطفال.
بلاغ عمالة تاونات أشار إلى أن سيدي صالح داحا، عامل الإقليم، قام بالإشراف على إعطاء الانطلاقة والمتابعة الميدانية لفعاليات هذه القافلة الطبية الاجتماعية المنظمة بتعاون، بتنسيق مع عمالة إقليم تاونات والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وبدعم من طرف كل من المجلس الإقليمي لتاونات وجماعات تاونات وتيسة وقرية ابا محمد المستهدفة بهذه القافلة الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أن تنظيم هذه القافلة الطبية في نسختها الثانية بإقليم تاونات يندرج في إطار المبادرات التي تقوم بها جمعية "صفوف الشرف" بهدف تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وتمكينها من الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة، وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية، وتجاوز النقص الحاصل في الأطر الطبية المتخصصة.