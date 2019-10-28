الحساني تخلف العماري في رئاسة "جهة طنجة"

هسبريس من طنجة

انتخبت فاطمة الحساني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين، رئيسة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلفاً لإلياس العماري، بعد انسحاب منافسها سعيد خيرون، عن حزب العدالة والتنمية.

وصعدت فاطمة الحساني إلى رئاسة جهة الشمال بإجماع أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بما في ذلك أصوات حزب العدالة والتنمية.

وكشفت مصادر من الجهة لجريدة هسبريس أن حزب العدالة والتنمية تراجع عن موقفه في آخر اللحظات، بعدما عقد صفقة مع غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تمثيله داخل المكتب المسير.

وكانت الهيئات السياسية بمجلس جهة الشمال، المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، قررت دعم فاطمة الحساني، مرشحة "البام"، ضد سعيد خيرون، مرشح الحزب الذي يقود الحكومة.

وبعدما ظل يدافع على ضرورة ترشيح سعيد خيرون لرئاسة مجلس الجهة "في إطار الواجب، وكذلك لضمان التنافس الشريف بين المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الجهة، وأيضا لضمان مصداقية العملية الانتخابية"، انسحب "البيجيدي" اليوم من العملية الانتخابية، وهو ما أثار استغراب مكونات سياسية داخل مجلس الجهة.