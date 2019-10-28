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الرئيسية | جهات | الحساني تخلف العماري في رئاسة "جهة طنجة"

الحساني تخلف العماري في رئاسة "جهة طنجة"

الحساني تخلف العماري في رئاسة "جهة طنجة"
هسبريس من طنجة
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:34

انتخبت فاطمة الحساني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين، رئيسة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلفاً لإلياس العماري، بعد انسحاب منافسها سعيد خيرون، عن حزب العدالة والتنمية.

وصعدت فاطمة الحساني إلى رئاسة جهة الشمال بإجماع أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بما في ذلك أصوات حزب العدالة والتنمية.

وكشفت مصادر من الجهة لجريدة هسبريس أن حزب العدالة والتنمية تراجع عن موقفه في آخر اللحظات، بعدما عقد صفقة مع غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تمثيله داخل المكتب المسير.

وكانت الهيئات السياسية بمجلس جهة الشمال، المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، قررت دعم فاطمة الحساني، مرشحة "البام"، ضد سعيد خيرون، مرشح الحزب الذي يقود الحكومة.

وبعدما ظل يدافع على ضرورة ترشيح سعيد خيرون لرئاسة مجلس الجهة "في إطار الواجب، وكذلك لضمان التنافس الشريف بين المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الجهة، وأيضا لضمان مصداقية العملية الانتخابية"، انسحب "البيجيدي" اليوم من العملية الانتخابية، وهو ما أثار استغراب مكونات سياسية داخل مجلس الجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - simohamed الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:50
دابا الناس صوتو على البيجيدي ضدا في الاصالة و المعاصرة، و الاخوان اصبحوا يتحالفون مع البام من أجل مصالح ضيقة..
لقد قررت ان لا أعيطكم صوتي بعد الان، سأصوت لفدرالية اليسار ان شاء الله.
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29
2 - الكعكة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:56
سياسة اعطيني انعطيك بدون نتيجة
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30
3 - العدالة والتنمية يخشي العزلة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:57
العدالة والتنمية لم يصوت لفائدة الحسياني وإنما في الواقع صوت ضد ركنه في الزاوية ...فالحزب بعدما أدار ظهره للشعب وخان أصواته اعتقد أن ظهره سيحمه المخزن لكن الذي حصل ان هذا الحزب المشؤوم الكل يتجنب التحالف معه كالبقرة المبؤوة ...لهذا يجب فهم هذا التصويت في هذا الاطار ...هذا الحزب لا المخزن رضي عنه و لا الشعب الذي خانه راض عنه ...وهذه هي اللعنة
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22
4 - مراقب الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:59
الله عليك يا دموقراطية....
Busnes is Busnes.
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21
5 - محمد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:59
البيع والشراء كيفصلو وخيطو كيف ما بغاو
حسب مصالح بعضهم البعض
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25
6 - Howa الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:00
واش هاد المغرب مافيهش الشباب؟ لا يعقل جل اعضاء الحكومة البرلمان المجالس رؤساء الجهات عمرهم فوق 55 واغلبهم دون المستوى. لا يعقل راه هادشي لا يبشر بالخير و المئات من الكفاءات تهاجر كل سنة بسبب هاد الوضع الكارثي. انا متأكد من هنا ل 2025 غادي نشهدو واحد الازمة فالكفاءات فالمغرب.
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19
7 - جبلي ابن الجبل الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:02
العدالة و التنمية ساعدت مرشحة البام للفوز برئاسة مجلس جهة الشمال، فهم تسطا هادي هي السياسة فالمغرب
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12
8 - احمدالمقهور الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:04
كل شيء صار صفقات تبرم بين هذا. ذاك لقضاء حوائجهم من غير اي اعتبار للمواطن ننتخبهم ليبرمو الصفقات على ضهورنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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10
9 - المحقق كونان الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:05
مرشحة العدالة و التنمية لعبت دور ارنبة السباق مع مرشحة الاصالة هههه العدالة و الاصالة يد فيد باش ما كاين تيقة فسياسة و السياسيين و كولشي كيعمل فيها مناضل و لكن في الاصل هم مجرد كراكيز تحركها التماسيح و العفاريت
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8
10 - أستاد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:07
بيع و شراء ... مبدأ هاك ورا ... صفقة مربحة
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7
11 - montasser الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:09
تقسيم الكعكة...عضة من الفكرون ولا يفلت...عقد صفقة مع غريمه...واين الصفقة مع الشعب!!!!
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9
12 - simo danmark الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:14
اود ان اعرف اين هي ميزانية مدينة محمد السادس الدكية.....ولا مشات البنوك سويسرا ؟ لماذا في هاته الحالات لا يخرج الناطق الرسمي للحكومة بتوضيح الخلل الذي شاب المدينة الدكية واين صرفت هاته الميزانية؟؟؟؟وإلا فلا داعي لإدريس جطو ومؤسسته النزيهة...
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10
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