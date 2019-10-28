عرض فني يمزج الطقطوقة والفلامينكو في تطوان

هسبريس من الرباط

قدمت كل من فرقة الفلامينكو "كريستينا هيرن" وفرقة الطقطوقة الجبلية "جبل العلم"، يوم الأحد بالمركز الثقافي بتطوان، عروضا موسيقية ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان فلامينكو المغرب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الثقافة وسفارة إسبانيا بالمغرب.

ورافق العروض الموسيقية لوحات راقصة لــ"لويزا باليسو"، راقصة الفلامنكو، قبل أن يتوج العرض بتقديم لوحة موسيقية مشتركة بين الفرقتين المغربية والإسبانية، بعد توليفة لأغنية "أنا بلادي تطوان" التي نجحت الفرقتان في تقديمها كمسك ختام السهرة.

وأبرز المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الثقافة، أحمد اليعلاوي، أن هذا المهرجان "ينظم بعدة مدن مغربية تحتضن فروعا للمركز الثقافي الإسباني (معهد سيرفانطيس)، حيث تتشرف مدينة تطوان باستضافة فقرة من فقرات هذا المهرجان الذي وصل إلى محطته الرابعة".

وأضاف اليعلاوي أن التعاون والتبادل الثقافي بين المغرب وإسبانيا له تاريخ وجذور، و"يعكس العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، كما أن هناك تجارب متعددة سابقة لهذا النوع من التنسيق وتقاسم كل ما هو فني وتراثي بين البلدين".

وأشار المتحدث إلى أن هذه التجربة تندرج ضمن سياق الانفتاح على الآخر، والتواصل والتقارب الثقافي، والدبلوماسية الثقافية، ونقل التجارب واقتسام المهارات، عبر التواصل المباشر والتنسيق المشترك، ودمج العناصر الفنية والتراثية المختلفة التي يتوفر عليها البلدان.

من جانبها، ذكرت مديرة معهد سيرفانتيس بتطوان، لولا لوبيز إينامورادو، أن مهرجان فلامينكو المغرب، الذي وصل إلى محطته الرابعة، "يعد آلية ومظهرا من مظاهر حوار الحضارات في بعده الثقافي والفني، وانفتاحا على الآخر"، مضيفة أن معهد سيرفانتيس المغرب "تشرف بوضع لمسته وإضافته القيمة للتقارب بين البلدين وبين الثقافتين عبر العديد من المحطات الثقافية والفنية، منها على الخصوص هذا المهرجان الذي يحظى باهتمام الجهات المنظمة وباحتضان جماهيري كبير".