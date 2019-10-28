عمالة إقليم ميدلت تهتم بتنمية الطفولة المبكرة

هسبريس من الرباط

نظّمت عمالة إقليم ميدلت، الاثنين، أمسية للتحسيس بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة الممتدة من 21 أكتوبر الجاري إلى غاية الرابع من نونبر المقبل.

وتناولت الأمسية، التي ترأسها عامل الإقليم المصطفى النوحي والتي عرفت مشاركة ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعة من الخبراء والمنابر الإعلامية المحلية، مجموعة من النقاط المرتبطة بالطفولة الصغرى؛ كضمان التتبع الطبي والتغذية الجيدة للمرأة الحامل، وتعميم التعليم الأولي الجيد، وإدماج الآباء في العملية التربوية.

وتعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع شركائها، على إنزال إجراءات هادفة؛ من بينها العمل على إحداث نظام للصحة الجماعاتية، وتعميم عرض التعليم الأولي الجيد في المجال القروي، وكذا القيام بحملات توعوية لتغيير السلوكيات نحو الأفضل.