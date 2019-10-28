24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خبراء: مصرع البغدادي يضرب قلب "داعش" ولا يجتث خطر الإرهاب
- وردي: قدح بوقرعي في إقرار استقلال النيابة العامة بؤس سياسي
- الأسواق النموذجية تفشل في استقطاب الباعة الجائلين بالدار البيضاء
- الحكومة تخفض ضرائب الشركات لتحفيز المقاولات وتعزيز التنافسية
- فيلم "الجوكر"..غموضه وما يجب أن نعرفه عنه!
المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)
- موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر - (122)
- مجلس النواب يرد على جريمة تمزيق العلم بترديد النشيد الوطني - (109)
- العثماني يربط رفع الدعم عن "البوطا" بإيجاد بدائل لفقراء المملكة - (87)
- أمريكا تُلقي أشلاء جثة البغدادي في البحر وتبحث نشر "فيديو الغارة" - (61)
- الكتاني: الدعم المالي المباشر للفقراء ريعٌ .. والتنمية ترتبط بالبادية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمالة إقليم ميدلت تهتم بتنمية الطفولة المبكرة
نظّمت عمالة إقليم ميدلت، الاثنين، أمسية للتحسيس بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة الممتدة من 21 أكتوبر الجاري إلى غاية الرابع من نونبر المقبل.
وتناولت الأمسية، التي ترأسها عامل الإقليم المصطفى النوحي والتي عرفت مشاركة ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعة من الخبراء والمنابر الإعلامية المحلية، مجموعة من النقاط المرتبطة بالطفولة الصغرى؛ كضمان التتبع الطبي والتغذية الجيدة للمرأة الحامل، وتعميم التعليم الأولي الجيد، وإدماج الآباء في العملية التربوية.
وتعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع شركائها، على إنزال إجراءات هادفة؛ من بينها العمل على إحداث نظام للصحة الجماعاتية، وتعميم عرض التعليم الأولي الجيد في المجال القروي، وكذا القيام بحملات توعوية لتغيير السلوكيات نحو الأفضل.