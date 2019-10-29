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كُتّاب وآراء
حراس وكالة "الكهرماء" يطلبون أجورهم بالعرائش
رفع المكتبان النقابيان لحرّاس الأمن الخاص بالعرائش والقصر الكبير، المنضويان تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، شكاية إلى عامل إقليم العرائش، في شأن عدم صرف أجور المشتغلين في الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش.
وذكرت الشكاية بأن شركةBosaco service ، التي تؤمّن الحراسة في الوكالة المذكورة، تعمل خارج قانون الشغل، وأن المتضررين قدموا سابقا شكاية في الموضوع إلى المدير الإقليمي لوزارة الشغل بالعرائش، فتمّ استدعاء الشركة المذكورة لحضور اجتماع في مقر المديرية؛ لكن غاب المشغِّل دون أيّ مبرر، على الرغم من توصّله بالاستدعاء.
وتضمنت الشكاية ذاتها مجموعة من الخروقات التي تقوم بها الشركة، والمتمثّلة في عدم التصريح بالتغطية الصحية، وعدم اكتمال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الأعياد الدينية والوطنية، وعدم التعويض عن العطلة السنوية والزيادة في الأجور التي أقرّتها الدولة، وعدم صرف الأجور والتعويضات لمناديب العمّال.
وطالبت الشكاية من عامل إقليم العرائش بـ"التدخّل لوقف التسيّب الصادر عن الشركة الذي بلغ إلى حدّ الحصار الاقتصادي على العمال وعلى قوتهم اليومي، والتأثير عن معيشة الأبناء وظروفهم الدراسية".