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كُتّاب وآراء
محتجون في دمنات يطالبون بسراح معتقلي الريف
نظمت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بدمنات، ليلة الإثنين، وقفة احتجاجية تخليدا للذكرى الثالثة لوفاة "سماك الحسيمة" محسن فكري، الذي فارق الحياة في 28 أكتوبر سنة 2016، وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الريف.
في هذا الإطار قال محمد الميلودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع دمنات، إن الوقفة التي نظمت أمام مقر باشوية دمنات، وشارك فيها العشرات من الحقوقيين والنقابيين، رفعت فيها شعارات مناوئة للاعتقال السياسي، وأخرى من قبيل: "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، إلى جانب "بالنضال والصمود الكرامة ستسود".
وطالب منظمو الوقفة، التي ابتدأت على الساعة السابعة وانتهت في الثامنة من ليلة الإثنين، وفق الميلودي في تصريح لهسبريس، السلطات بالتدخل العاجل قصد إنقاذ حياة المعتقل السياسي ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لأزيد من 40 يوما؛ مع تسجيل إنزال أمني طوق الوقفة وراقبها.