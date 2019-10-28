24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قطرات مطرية تفضح هشاشة بنيات سيدي سليمان (5.00)

  2. المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)

  3. طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية (5.00)

  4. جامعة مكسيكية تحتفي بحضارة المملكة المغربية (5.00)

  5. "البيجيدي" ينضم إلى المكتب المسير لجهة طنجة (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | محتجون في دمنات يطالبون بسراح معتقلي الريف

محتجون في دمنات يطالبون بسراح معتقلي الريف

محتجون في دمنات يطالبون بسراح معتقلي الريف
ياسين أوشن من خنيفرة
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:27

نظمت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بدمنات، ليلة الإثنين، وقفة احتجاجية تخليدا للذكرى الثالثة لوفاة "سماك الحسيمة" محسن فكري، الذي فارق الحياة في 28 أكتوبر سنة 2016، وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الريف.

في هذا الإطار قال محمد الميلودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع دمنات، إن الوقفة التي نظمت أمام مقر باشوية دمنات، وشارك فيها العشرات من الحقوقيين والنقابيين، رفعت فيها شعارات مناوئة للاعتقال السياسي، وأخرى من قبيل: "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، إلى جانب "بالنضال والصمود الكرامة ستسود".

وطالب منظمو الوقفة، التي ابتدأت على الساعة السابعة وانتهت في الثامنة من ليلة الإثنين، وفق الميلودي في تصريح لهسبريس، السلطات بالتدخل العاجل قصد إنقاذ حياة المعتقل السياسي ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لأزيد من 40 يوما؛ مع تسجيل إنزال أمني طوق الوقفة وراقبها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.