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كُتّاب وآراء
وقفة بسوق السبت تخلّد ذكرى وفاة "سمّاك الحسيمة"
تلبية لنداء "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، نظم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت بإقليم الفقيه يبن صالح، ليلة الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية، تخليدا للذكرى الثالثة لوفاة "سمّاك الحسيمة" محسن فكري، وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الريف.
في هذا الإطار، أكد مروان صمودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع سوق السبت، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام قصر بلدية سوق السبت، وشاركت فيها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، "جاءت لتحتفي بشهيد الحكرة وتندد بالاعتقال السياسي وتؤكد مطلب الجمعية بخصوص هذا الملف الذي لا رجعة فيه".
وأضاف صمودي أن "مواصلة الاحتجاج إلى وقت متأخر من ليلة الاثنين، يكشف عن مدى تشبث كافة المشاركين في الوقفة بمطلب إطلاق سراح المعتقلين، وإلحاحهم على ضرورة إنقاذ حياة المعتقل السياسي ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لأزيد من 50 يوما".
يذكر أن الوقفة التي تحولت إلى مسيرة نحو قصر البلدية، كانت مناسبة تحدث فيها الحقوقي ذاته، في كلمة مطولة، عما آل إليه الوضع بسوق السبت، وعما اعتبره اختلالات في تدبير الشأن المحلي، حيث أشار إلى الوضع المتردي في قطاع الخدمات العمومية، خاصة الصحة والماء الصالح للشرب، ونبه إلى خطورة تدني القدرة المعيشية للمواطنين أمام الارتفاع المهول في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما دعا المواطنين والمواطنات إلى ضرورة الالتفاف حول هذا الإطار المناضل الذي قرر الخوض في قادم الأيام مجموعة من الاحتجاجات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الوطن قبل الفرد يا هؤلاء.