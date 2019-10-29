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الرئيسية | جهات | وقفة بسوق السبت تخلّد ذكرى وفاة "سمّاك الحسيمة"

وقفة بسوق السبت تخلّد ذكرى وفاة "سمّاك الحسيمة"

وقفة بسوق السبت تخلّد ذكرى وفاة "سمّاك الحسيمة"
حميد رزقي من سوق السبت
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 18:30

تلبية لنداء "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، نظم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت بإقليم الفقيه يبن صالح، ليلة الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية، تخليدا للذكرى الثالثة لوفاة "سمّاك الحسيمة" محسن فكري، وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الريف.

في هذا الإطار، أكد مروان صمودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع سوق السبت، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام قصر بلدية سوق السبت، وشاركت فيها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، "جاءت لتحتفي بشهيد الحكرة وتندد بالاعتقال السياسي وتؤكد مطلب الجمعية بخصوص هذا الملف الذي لا رجعة فيه".

وأضاف صمودي أن "مواصلة الاحتجاج إلى وقت متأخر من ليلة الاثنين، يكشف عن مدى تشبث كافة المشاركين في الوقفة بمطلب إطلاق سراح المعتقلين، وإلحاحهم على ضرورة إنقاذ حياة المعتقل السياسي ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لأزيد من 50 يوما".

يذكر أن الوقفة التي تحولت إلى مسيرة نحو قصر البلدية، كانت مناسبة تحدث فيها الحقوقي ذاته، في كلمة مطولة، عما آل إليه الوضع بسوق السبت، وعما اعتبره اختلالات في تدبير الشأن المحلي، حيث أشار إلى الوضع المتردي في قطاع الخدمات العمومية، خاصة الصحة والماء الصالح للشرب، ونبه إلى خطورة تدني القدرة المعيشية للمواطنين أمام الارتفاع المهول في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما دعا المواطنين والمواطنات إلى ضرورة الالتفاف حول هذا الإطار المناضل الذي قرر الخوض في قادم الأيام مجموعة من الاحتجاجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - و ماذا عن العلم الوطني الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 18:53
انتم هؤلاء الذين تدافعون عن مشعلي الفتنة باسم حقوق الإنسان. بالله عليكم هل تحرك فيكم شيء من تمغرابيت حينما احرق العلم المغربي الذي يرقى فوق خلافاتنا جميعا؟ هل احسستم بان الزفزافي و والده يريدون فتح ابواب جهنم على بلدهم و قد تملقوا لكل اعداء الوطن. ؟ تمعنوا شيئا ما في كل جهات المغرب لتدركوا ان هناك مناطق اسوا من الريف و مع ذلك لم يخرج منها امرأ يحرق علم المغرب مستظلا بحماية الاعداء. الزفزافي و ابوه تجاوزا رقعة المظالم المشروعة لإخواننا في الحسيمة و اصبحا يراودهما حلم التربع على كرسي دولة اسمها الريف. توبوا الى بارئكم .
الوطن قبل الفرد يا هؤلاء.
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