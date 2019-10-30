توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الأربعاء تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بكافة ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة فستبقى مرتفعة نسبيا بأقاليمنا الجنوبية، حيث سنلاحظ هبوب زوابع رملية محلية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي على السواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب - الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بالمرتفعات، ووالماس، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية - الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس والجنوب الشرقي، والسهول المتواجدة غرب الأطلس وشمال أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 22 و27 درجة بجنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات، ومنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 22 و27 درجة بالسواحل والسهول الشمالية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية - الشرقية، وما بين 27 و33 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و40 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.