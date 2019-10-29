بناء كلية متعددة التخصصات ينطلق بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

بمدينة القصر الكبير، تم وضع الحجر الأساس لبناء كلية متعددة التخصصات تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أمس الاثنين، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وعامل إقليم العرائش، العالمين بوعصام، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي.

وستمتد هذه الكلية على مساحة إجمالية تصل إلى 5218 مترا مربعا، باستثمار بقيمة تصل إلى 28,93 مليون درهم. وستضم مدرجين كبيرين بطاقة استيعابية تصل إلى 300 مقعد، و4 قاعات للدروس، ومرفقين تقنيين، ومركبا تربويا، ومكتبة، ومرافق إدارية، وفضاءات للحياة الجامعية.

ويروم المشروع، الذي سيتم إنجازه في غضون 18 شهرا، تقريب المرافق الجامعية من طلبة إقليم العرائش، وخاصة المتحدرين من مدينة القصر الكبير وضواحيها، بهدف تحقيق مشروع جامعي أكاديمي متكامل، يحتوي على شعب تعليمية تتماشى مع كفاءات التلاميذ بالإقليم، خاصة ما يتعلق بالزراعة والصناعة.

يذكر أن الوفد الرسمي الذي حضر المناسبة قام أيضا بزيارة إلى المدرسة الابتدائية ابن خلدون، التي تعتبر أقدم مؤسسة تعليمية بمدينة القصر الكبير، بعد الانتهاء من أشغال تأهيلها.