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مصلحة التوثيق تقرّب خدماتها من ساكنة بيوكرى‬

مصلحة التوثيق تقرّب خدماتها من ساكنة بيوكرى‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:30

انطلقت بمقر جماعة ماسة، في اشتوكة آيت باها، عملية تجديد واستخراج بطاقة التعريف الوطنية، حيث شهدت العملية إقبالا كبيرا من طرف الساكنة المحلية المعنية بهذه العملية، والتي نظمتها مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن بيوكرى، بتنسيق مع الجماعة الترابية ماسة.

العملية، التي سبقتها أخرى مماثلة في مدينة آيت باها، تأتي ضمن الجهود المبذولة لمصلحة التوثيق والوثائق التعريفية من أجل تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على جميع ساكنة الإقليم، وتخفيف أعباء التنقل والانتظار عن المواطنين، إذ تنتقل فرق من المصلحة سالفة الذكر، بانتظام، لا سيما أيام انعقاد الأسواق الأسبوعية (آيت باها يوم الأربعاء، ماسة يوم الثلاثاء) إلى تلك المناطق، لتقريب خدماتها من المستهدفين وتجنيبهم أعباء التنقل إلى مقر المصلحة ببيوكرى.

وفي سياق متصل، لا يزال المواطنون الذين يتوافدون على مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بمدينة بيوكرى يُعانون من الظروف غير المناسبة لقضاء أغراضهم بالمرفق الأمني المذكور، بسبب ضيق فضاء الانتظار والمكاتب على حدّ سواء، واضطرار العديد منهم للانتظار خارج المصلحة وبجنبات الأرصفة المقابلة لها.

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