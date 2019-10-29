لقاء يتدارس باشتوكة سبل النهوض بالطفولة المبكّرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

انعقد بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، اليوم، لقاء موسع خُصّص للتداول في موضوع تنمية الطفولة المبكرة والسبل الكفيلة بالنهوض والاهتمام بهذه الفئة العمرية، واعتبارها حاسمة في تطور الطفل والمجتمع.

وأورد بلاغ صادر عن عمالة اشتوكة آيت باها أن اللقاء، الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، تم فيه "التذكير بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الكلمة الموجهة إلى فعاليات المناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات يومي 18 و19 شتنبر الماضي، والتي أكدت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري بشكل عام، والعناية بالطفولة المبكرة بشكل خاص، والاهتمام بالعنصر اللامادي للتنمية البشرية باعتبارها ركائز أساسية لبناء مغرب الغد".

وأضاف البلاغ أنه جرى التأكيد خلال اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، جمال خلوق، على "ضرورة العناية بالطفولة المبكرة، من خلال عدد من التدخلات، عبر تطوير المنظومة الصحية والتعليمية للطفل، ومواكبتها باعتبارها أساسية لضمان اندماج اجتماعي متوازن، وتجاوز الإكراهات الحالية".

كما تم "استعراض أهم التدخلات المبرمجة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار برامج المرحلة الثالثة، من خلال تثمين الرأسمال البشري والإقلاع بالطفولة المبكرة، عبر تحسين النظام الصحي والاهتمام بصحة الأم والطفل وتوفير عرض متجانس للتعليم الأولي وتعميمه، خصوصا بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي".

وفي الإطار نفسه، يقول المصدر ذاته، ذكّرت السلطات الإقليمية وكافة المتدخلين بعدد من المبادرات التي تم إطلاقها "والهادفة إلى النهوض بأوضاع الطفولة المبكرة، من خلال إرساء منظومة جديدة للصحة الجماعاتية، وإطلاق جيل جديد من وحدات التعليم الأولي بمختلف المناطق"، إذ وقصد إنجاح هذا الورش المجتمعي الطموح "تم التأكيد على أهمية توحيد وتعبئة جهود مختلف المتدخلين في مجال الطفولة المبكرة، وضرورة تتبع وتقويم المشاريع المنجزة في هذا الإطار، مع أهمية انخراط الجميع في هذه المقاربة، خصوصا فعاليات المجتمع المدني والأسر بهدف إنجاح هذا الورش، وإرساء دعائم مستقبل واعد للأجيال الصاعدة والذي يشكل إحدى المحاور الكبرى للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".