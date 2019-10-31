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توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب
هسبريس – و.م.ع
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق السهول والسواحل الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية.

كما ستهم بعض السحب المنخفضة الكثيفة خلال المساء الشمال الغربي، وقد تعطي قطرات مطرية محتملة. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 21 و26 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط وولماس وبالقرب من السواحل، وما بين 26 و31 درجة بالسهول وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و37 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لحالة البحر، فسيكون قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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