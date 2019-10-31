24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يساعد علماء الآثار في فك رموز اللغات القديمة
- تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام في إفريقيا"
- "ستيام" تنفي منع مهاجرين من التنقل عبر حافلاتها
- سلطات المملكة تفتحُ باب العودة أمام "مغربيات داعش" لدواع إنسانية
- احتجاج قدماء المحاربين
الشامي: "المدن المستدامة" ترتكز على الحريات والتمازج الاجتماعي (5.00)
حملة تستهدف سيارات الأجرة بالبيضاء .. وعقوبات تنتظر السائقين (5.00)
بلافريج يستغرب الرفع من ميزانية الدفاع ويرفض خطاب "العام زين" (5.00)
اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)
- بوعياش تقترح ترخيصا مشروطا للإجهاض و"العلاقات الرضائية" - (113)
- رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب - (77)
- قدماء المحاربين ينتقدون هزالة التقاعد ويُطالبون بتدخل عاجل للملك - (73)
- تقرير يكشف تفشي العنوسة بين المغربيات.. أكثر من الثلث عازبات - (69)
- رصيف الصحافة: حارقة العلم الوطني تهين المغاربة وترفض الندم - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق السهول والسواحل الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية.
كما ستهم بعض السحب المنخفضة الكثيفة خلال المساء الشمال الغربي، وقد تعطي قطرات مطرية محتملة. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 21 و26 درجة بأقصى جنوب البلاد.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط وولماس وبالقرب من السواحل، وما بين 26 و31 درجة بالسهول وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و37 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وبالنسبة لحالة البحر، فسيكون قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.