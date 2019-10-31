لقاء تحسيسي بتنمية الطفولة المبكرة في العرائش

هسبريس من الرباط

نظمت عمالة إقليم العرائش، الأربعاء، لقاءً تواصلياً للتحسيس بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، ضمن الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة المبرمجة فعالياتها خلال الفترة الممتدة ما بين الاثنين 21 أكتوبر الجاري والاثنين 4 نونبر المقبل.

وجرى خلال هذا اللقاء التواصلي الذي ترأسه العالمين بوعصام، عامل الإقليم، تسليط الضوء على مجموعة من المرتكزات الأساسية لتنمية الطفولة المبكرة؛ من خلال مجموعة من المحاور كتأمين نظام المتابعة الطبية خلال مرحلة الحمل، وتحسين مستوى التغذية لدى الأم والطفل مع العمل على المساهمة في تحسين العرض الغذائي، وكذا تعزيز تفتح الطفل عبر التفاعل واللعب.

وفي إطار تعزيز تعميم الولوج إلى تعليم أولي ذي جودة ومردودية، قام عامل الإقليم بتدشين وحدة مدرسية للتعليم الأولي بدوار عين الشوك.