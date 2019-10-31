24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يساعد علماء الآثار في فك رموز اللغات القديمة
- تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام في إفريقيا"
- "ستيام" تنفي منع مهاجرين من التنقل عبر حافلاتها
- سلطات المملكة تفتحُ باب العودة أمام "مغربيات داعش" لدواع إنسانية
- احتجاج قدماء المحاربين
الشامي: "المدن المستدامة" ترتكز على الحريات والتمازج الاجتماعي (5.00)
حملة تستهدف سيارات الأجرة بالبيضاء .. وعقوبات تنتظر السائقين (5.00)
بلافريج يستغرب الرفع من ميزانية الدفاع ويرفض خطاب "العام زين" (5.00)
اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)
- بوعياش تقترح ترخيصا مشروطا للإجهاض و"العلاقات الرضائية" - (113)
- رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب - (77)
- قدماء المحاربين ينتقدون هزالة التقاعد ويُطالبون بتدخل عاجل للملك - (73)
- تقرير يكشف تفشي العنوسة بين المغربيات.. أكثر من الثلث عازبات - (69)
- رصيف الصحافة: حارقة العلم الوطني تهين المغاربة وترفض الندم - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات خنيفرة تتدارس سبل مواجهة موجة البرد
ترأس محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، الأربعاء، اجتماعا موسعا من أجل تفعيل المخطط الإقليمي، باعتباره أداة قوية لتنسيق الجهود والتدخلات حسب القطاعات وتحديد الأولويات، لتدبير ومواجهة موجة البرد والثلوج ولتدارس الإجراءات والتدابير الاستباقية الكفيلة بفك العزلة عن الساكنة القروية والجبلية.
وذكرّ فطاح بأن البرنامج العملي لهذه السنة يهمّ 47 دوارا على مستوى عشر جماعات قروية بساكنة تقدر بحوالي 22 ألف نسمة؛ منها 5700 طفل وحوالي أربعة آلاف شخص مسن تمّ إحصاؤهم، في حين بلغ عدد النساء الحوامل هذه السنة 154، و26 من الأشخاص بدون مأوى الذين قد يحتاجون عناية ذات طابع إنساني.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه تمّ إحصاء 39 نقطة صالحة لهبوط طائرات الهليكوبتر بـ5 جماعات، كما تمّ إعداد لائحة من 90 مؤسسة تعليمية و4520 أسرة زيادة عن مرافق صحية، وستحتاج الأسر المعنية ما يقارب 12600 طن من خشب التدفئة.
وأفاد البلاغ ذاته بأن مصالح الصحة لوحدها ستعبئ 20 طبيبا وإطارا لهذه المهمة مع 42 سيارة إسعاف و29 وحدة تنقل مع تنظيم 9 قوافل طبية، كما ستهيئ مديرية التعاون الوطني 34 مؤسسة لاستقبال وإيواء الحالات المستعجلة.
وأكد عامل إقليم خنيفرة أن تجربة الأقطاب التي بدأ العمل بها السنة الفارطة أعطت، حسب البلاغ ذاته، نتائج ملموسة، وتتمحور حول قطب اللوجستيك والآليات (تم إحصاء 90 من الآليات القابلة للتعبئة)، قطب التدخلات الإنسانية والمستعجلة بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية، ثم قطب الخدمات الصحية والوحدات المتنقلة بتدبير من المديرية الإقليمية للصحة.
يشار إلى أن الاجتماع عرف تدخلات للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية والقطاعات المعنية، إضافة إلى رؤساء الجماعات وممثلي المجتمع المدني، تمحورت في مجملها حول التدابير الواجب اتخاذها والوسائل المعبأة وأهمية التواصل والتعبئة لتقديم العون والمساعدة للساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية والمنعزلة.