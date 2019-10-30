وفد من "جمهورية ساوتومي" يعاين مشاريع العيون‬

مصطفى البكار من تزنيت

حَلَّ، اليوم الأربعاء، بمدينة العيون، وفد عن الجمعية الوطنية للجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيبي، بهدف الاطلاع على نماذج المشاريع التنموية التي تشهدها العيون والوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الجهات المسؤولة في مختلف المجالات.

وجرى استقبال الوفد من طرف مولاي حمدي ولد رشيد، رئيس جماعة العيون، في لقاء تم خلاله "تقديم عرض حول تاريخ العيون وما عرفته من تطور مهم إبان خروج المستعمر الإسباني إلى حدود اليوم".

وأوضح ولد رشيد، في تصريح صحافي، أن هذا اللقاء كان أيضا فرصة "للحديث عن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من خلال التأكيد على مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لنزاع الصحراء في إطار سيادة المغرب".

وأضاف رئيس المجلس الجماعي للعيون أن الوفد، الذي يقوده المسؤول الأول عن الجمعية الوطنية لساوتومي دلفيم سانتياغو داس نافاس, "تم إطلاعه على ما تتميز به المنطقة من مؤهلات اقتصادية واجتماعية، ودورها الكبير في تنزيل مشاريع تنموية على أرض الواقع".

وأورد المسؤول ذاته أنه "من غير المستبعد أن يتم، خلال المستقبل القريب، توقيع مشروع اتفاقية توأمة بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتبادل تجارب تدبير الشأن المحلي في مختلف القطاعات".