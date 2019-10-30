تنمية الطفولة المبكرة تشغل اهتمام مسؤولين بالزاك‬

مصطفى البكار من تزنيت

قال يوسف خير، عامل إقليم أسا، إن "تنمية الطفولة المبكرة هي وسيلة فعالة ورافعة أساسية لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، إذ إن الاستثمار في الرأسمال البشري عبر الرعاية الصحية الكافية والتغذية الجيدة وتوفير البيئة الملائمة للتعلم المبكر يمكن من تملك الآليات الضرورية لمواجهة تحديات الغد، ويمنح فرصا للنجاح في كل مراحل الحياة، سواء في المدرسة أو العمل، ومعه تحقيق النجاح الاجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع وتكوين أسرة متشبعة بقيم التعاون والتعايش والتسامح واحترام الغير".

كلمة يوسف خير جاءت في أعقاب اللقاء الذي احتضنه الأربعاء مقر عمالة أسا، لتدارس الآليات الكفيلة بالنهوض بالطفولة المُبكرة والاهتمام بها، باعتبارها ركيزة أساسية لتطور المجتمع، تفاعلا مع التوجيهات الملكية ضمن فعاليات المناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات يومي 18 و19 شتنبر الماضي، والتي أكدت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري بشكل عام.

وأضاف عامل إقليم أسا، ضمن اللقاء المندرج في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، أن "المغرب حقق طيلة السنوات الماضية منجزات عديدة ساهمت بشكل كبير في تنمية هذه الفئة العمرية، خصوصا في الجانب المتعلق بالصحة، من خلال العمل على تعميم التلقيح ضد الأمراض التي تصيب الأطفال وتحسين تغذيتهم وتقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والمواليد".

وأوضح المسؤول ذاته أنه "رغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار فإن العجز مازال قائما، وهو ما أرجعته الرسالة الملكية السامية إلى ضعف التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وغياب الالتقائية والانسجام في التدخلات، ما يزيد في حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية والاقتصادية".

وشدد يوسف خبير في كلمته على "ضرورة بذل مجهود مضاعف من طرف كافة المتدخلين المعنيين للنهوض بالطفولة المبكرة؛ وذلك عبر ضمان التقائية جيدة بين تدخلات الفاعلين، وإيلاء اهتمام خاص بجودة الخدمات المرتبطة بهذا المجال، وإرساء آليتي التتبع والتقييم أثناء إعداد المشاريع".

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي اختير له كشعار "بناء مستقبل أبنائنا من الطفولة"، عرف حضور ممثلين عن المجالس المنتخبة بإقليم أسا الزاك، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني.