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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من أقصى الشمال الغربي للبلاد، الريف، السايس، وشمال المنطقة الشرقية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية.
وخلال الليل والصباح، سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بأقصى جنوب البلاد.
وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي فوق سواحل المحيط الأطلسي، وسط البلاد والمنطقة الشرقية، وستهب من القطاع الغربي بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، بينما ستكون متقلبة الاتجاه وضعيفة بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 15 و20 بوسط البلاد، الجنوب الشرقي، شمال أقاليمنا الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 20 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 بالمنطقة الشرقية، السايس، منطقة طنجة، وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و31 بوسط البلاد، هضاب الفوسفاط وولماس، منطقة سوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 32 و38 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي وما بين طرفاية والعيون، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.