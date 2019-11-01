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الرئيسية | جهات | عمال النظافة يحتجون أمام مقر مجلس البيضاء

عمال النظافة يحتجون أمام مقر مجلس البيضاء

عمال النظافة يحتجون أمام مقر مجلس البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 01 نونبر 2019 - 06:35

خاض عمال شركات النظافة بالدار البيضاء، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة، للمطالبة بتسوية ملفهم المطلبي الذي عمّر طويلا، بحيث صدحت حناجر المحتجين بمجموعة من الشعارات المتعددة، التي طالبت بـ"المحافظة على مكتسباتهم المالية لأزيد من 16 سنة، التي حرموا منها بفعل الإقصاء من دفتر التحملات الذي يخص شركات التدبير المفوض"، بتعبيرهم.

ونادى العمال، خلال الشكل الاحتجاجي، بـ"إيجاد حل نهائي لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية التي تعود إلى الواجهة كل مرة، نتيجة القرارات الجائرة التي لا حصر لها"، داعين إلى "فتح الحوار الجدي بشأن الملف المطلبي لعمال شركات النظافة".

وأكد عمال النظافة المحتجون بالعاصمة الاقتصادية أن "الشركات الجديدة ضربت مكتسباتهم المالية عرض الحائط، المتمثلة في المنح المالية التي لم يتم سدادها لأزيد من شهرين"، لافتين أنهم "غارقون في القروض دون التوصل بأي منحة مالية، مقابل العمل الكبير الذي نقوم به يوميا، في ظل غياب أي مقاربة اجتماعية ناجحة من لدن المسؤولين".

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