سلطات آسفي توضح سياق "فيديوهات باعة جائلين"

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع منشورات ومقاطع فيديو جرى تداولها في الأيام القليلة الماضية، حول "تعرض باعة جائلين للاعتداء الجسدي من قبل القوات العمومية أثناء عملية لتحرير الملك العام بآسفي"، أصدرت عمالة الإقليم بيانا توضيحيا حول الواقعة.

وجاء في البيان المذكور أن "تعرّض الباعة الجائلين للاعتداء الجسدي هي مزاعم عارية من الصحة"، حيث تؤكد السلطات المحلية لعمالة إقليم آسفي أن "الأمر يتعلق بشخصين من بين المستفيدين من أماكن لبيع السمك بالسوق النموذجي "البركة" الذي تمت إقامته من أجل تنظيم هذه الفئة من الباعة، واللذين لم يلتزما بالأماكن المخصصة لهما، حيث أصرا على عرض سلعهما بالشارع العام معرقلين بذلك حركة السير والجولان".

وأمام هذه الوضعية، يضيف البيان، "تدخلت اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الباعة الجائلين لثني المعنيين بالأمر عن مواصلة احتلال الملك العام والالتزام بأماكن البيع المخصصة لهما، إلا أن أحدهما انخرط في حالة هيجان شديدة، مع قيامه ببعثرة سلعه، محدثا بذلك فوضى بالشارع العام، ومعرضا أعضاء اللجنة للسب والشتم".

وأضافت عمالة إقليم آسفي أن "السلطات المعنية تدخلت لتوقيف المعني بالأمر، قبل أن ينفلت منها ويعمد إلى إلحاق الأذى بنفسه متسببا في جروح طفيفة على مستوى الرأس والوجه، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بآسفي لتلقي الإسعافات الضرورية".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة".