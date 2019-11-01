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كُتّاب وآراء
نقابة تندد بـ"اعتداء" على عمال تعاونية في تطوان
طالب الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، في بيان له، الدوائر المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه في مزاعم استعمال بعض رجال الدرك الملكي بالمدينة للعنف والترهيب اللفظي والجسدي والمعنوي في حق عدد من عمال تعاونية الحليب "كولينور"، عقب اقتيادهم إلى مقر سرية الدرك "بواسطة سيارة التعاونية"، مشددا على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه وصف الاعتداءات التي طالت عمال التعاونية بـ"الشاذة والمرعبة"، و"ممارسات الجمر والرصاص"، معتبرا إياها "إرضاء لرئيس المجلس الإداري للتعاونية، ومسؤولي إدارته، للتلذذ والاستقواء على هؤلاء الضحايا الأبرياء"، ومعلنا حملة تضامنية مع الضحايا لإدانة هذه الاعتداءات، والتصدي لمن وصفهم بـ"المستقوين بالسلطة والمال والنفوذ"، ولـ"إعمال القانون، وحمايته من التحكم والتسلط"، مهيبا بكافة مناضليه التعبئة للانخراط في أشكال تضامنية ستعلن في وقت لاحق.
من جانبها، نفت تعاونية الحليب "كولينور"، في بلاغ توضيحي توصلت هسبريس بنسخة منه، ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن الواقعة، واصفة إياها بـ"الشائعات والادعاءات الكاذبة والمغرضة"، وموضحة أن العمال المعنيين تم استدعاؤهم مؤخرا من طرف رجال الدرك الملكي لـ"التحقيق معهم في موضوع سرقة وإتلاف مجموعة من آليات التعاونية"، وفق نص البلاغ.
وأضاف البلاغ ذاته أن عناصر الدرك الملكي كانت قد حلت بمقر التعاونية في ماي المنصرم، للتحقيق في ظروف وملابسات تخريب أهم آلياتها، عقب إضراب "مفتعل"، نفذ بإيعاز من بعض المناديب، مشيرا إلى أن التحقيقات في القضية لازالت سارية، ومؤكدا على حق التعاونية في نهج كل السبل القانونية المتاحة لمتابعة كل من مس سمعتها وأطرها.