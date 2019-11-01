24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "البام" يعيد فتح النقاش حول تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي (5.00)

  2. تربية الأحياء البحرية تنعش مداخيل صغار الصيادين في المغرب (5.00)

  3. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  4. أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)

  5. عدد المناصب يسائل جدّية وزارة التربية في تدريس اللغة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نقابة تندد بـ"اعتداء" على عمال تعاونية في تطوان

نقابة تندد بـ"اعتداء" على عمال تعاونية في تطوان

نقابة تندد بـ"اعتداء" على عمال تعاونية في تطوان
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 01 نونبر 2019 - 11:37

طالب الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، في بيان له، الدوائر المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه في مزاعم استعمال بعض رجال الدرك الملكي بالمدينة للعنف والترهيب اللفظي والجسدي والمعنوي في حق عدد من عمال تعاونية الحليب "كولينور"، عقب اقتيادهم إلى مقر سرية الدرك "بواسطة سيارة التعاونية"، مشددا على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه وصف الاعتداءات التي طالت عمال التعاونية بـ"الشاذة والمرعبة"، و"ممارسات الجمر والرصاص"، معتبرا إياها "إرضاء لرئيس المجلس الإداري للتعاونية، ومسؤولي إدارته، للتلذذ والاستقواء على هؤلاء الضحايا الأبرياء"، ومعلنا حملة تضامنية مع الضحايا لإدانة هذه الاعتداءات، والتصدي لمن وصفهم بـ"المستقوين بالسلطة والمال والنفوذ"، ولـ"إعمال القانون، وحمايته من التحكم والتسلط"، مهيبا بكافة مناضليه التعبئة للانخراط في أشكال تضامنية ستعلن في وقت لاحق.

من جانبها، نفت تعاونية الحليب "كولينور"، في بلاغ توضيحي توصلت هسبريس بنسخة منه، ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن الواقعة، واصفة إياها بـ"الشائعات والادعاءات الكاذبة والمغرضة"، وموضحة أن العمال المعنيين تم استدعاؤهم مؤخرا من طرف رجال الدرك الملكي لـ"التحقيق معهم في موضوع سرقة وإتلاف مجموعة من آليات التعاونية"، وفق نص البلاغ.

وأضاف البلاغ ذاته أن عناصر الدرك الملكي كانت قد حلت بمقر التعاونية في ماي المنصرم، للتحقيق في ظروف وملابسات تخريب أهم آلياتها، عقب إضراب "مفتعل"، نفذ بإيعاز من بعض المناديب، مشيرا إلى أن التحقيقات في القضية لازالت سارية، ومؤكدا على حق التعاونية في نهج كل السبل القانونية المتاحة لمتابعة كل من مس سمعتها وأطرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.