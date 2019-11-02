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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من منطقة طنجة، الريف الغربي، الشمال الغربي للبلاد، السايس، والأطلس المتوسط.
وخلال الليلة الموالية، ستكون السماء غائمة جزئيا بالسواحل والسهول المتواجدة شمال آسفي، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة ببعض القطرات المطرية، فيما ستكون السماء قليلة السحب بجنوب ووسط المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بأقصى جنوب البلاد.
وستهب الرياح معتدلة القوة شمالية غربية بشمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية، بالقرب من السواحل، وستهب من القطاع الشرقي بأقصى الجنوب.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وما بين 15 و20 درجة بوسط البلاد، الجنوب الشرقي، شمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 20 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين17 و22 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، منطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 26 و32 درجة بوسط البلاد، هضاب الفوسفاط ووالماس، منطقة سوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 32 و38 درجة بجنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.