أخنوش يتفقد مشاريع فلاحية بجهة بني ملال خنيفرة

هسبريس من الرباط

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، رفقة خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، ووفد من مسؤولي الوزارة، بزيارة ميدانية لتتبع مدى تقدم عدد من مشاريع التنمية الفلاحية المندرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي تساهم في التنمية السوسيو-اقتصادية للجهة سالفة الذكر.

ويتعلق المشروع الأول، الموجود بإقليم بني ملال، بوحدة لتوضيب وتلفيف الحوامض أطلق في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وعقد برنامج تنمية الصناعة الغذائية، بتكلفة إجمالية قدرها 64 مليون درهم.

وسيمكن المشروع من تثمين وتسويق ثلاثين ألف طن من الحوامض سنويا، كما سيسمح بإحداث أربعين ألف يوم عمل موسمي مباشر وألف وخمسمائة يوم عمل غير مباشر.

بينما همّت الزيارة الثانية، على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، حوض تنظيم تدفقات المياه، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي (PNEEI).

ويغطي المشروع، المخصص للتحويل إلى الري الموضعي، مساحة إجمالية تبلغ حوالي أربعين ألف هكتار لصالح خمسة آلاف وخمسمائة مستفيد. وسيمكن تنظيم تدفقات المياه من تحسين نجاعة السقي من 50 إلى 90 في المائة، كما سيمكن من اقتصاد في مياه السقي على مستوى الضيعة من 25 إلى 45 في المائة، إضافة إلى الرفع من الإنتاجية من 26 إلى 67 في المائة.