جمعية تطلق "أزهر مدينتي" بالمدينة العتيقة للرباط

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات أنها ستطلق، يوم الأربعاء المقبل، ورش "أزهر مدينتي"، في إطار مشروع "الرباط، مدينة آمنة وخالية من العنف للنساء والفتيات"، بشراكة بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة أن "جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، التي تأسست في يوليوز 1995، تعتبر منظمة غير حكومية تم اعتمادها كهيئة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتضع ضمن أهدافها العمل على تقوية مشاركة المرأة المغربية في المجالات العمومية، الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، الثقافية والبيئية".

وأضاف المصدر ذاته أن "المغرب، مثله مثل كل بلدان العالم، يواجه التحدي العالمي المتمثل في التوسع الحضري السريع. وقد أثر هذا التحضر بشكل إيجابي على البلد عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية والفضاءات العمومية. ومن ناحية أخرى، هناك نقص في العدالة المجالية والولوج للفضاءات العمومية؛ والمرأة هي الأكثر تضررا في المغرب، سواء لأسباب ثقافية أو صور نمطية أو بسبب عدم تكيف هذه المساحات مع خصائصها".

في هذا الإطار، يضيف البلاغ، ستعمل جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على إنجاز مشروع "الرباط، مدينة آمنة وخالية من العنف للنساء والفتيات، "هذا الأخير سيهدف إلى تحسين ولوج النساء والفتيات إلى الفضاءات العمومية والخدمات الحضرية من خلال ضمان مستوى من المساواة والأمن للمرأة والفتاة، وذلك من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية".

ويعتبر ورش "أزهر مدينتي"، وفق بلاغ الجمعية، "ورشا هندسيا يساهم في تحسين ولوج النساء والفتيات إلى الفضاءات العمومية وأزقة المدينة العتيقة للرباط، من خلال تزهيرها وترميمها، مع إشراك نساء وفتيات ورجال الحي، وهذه المبادرة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التنمية المستدامة في التصميم واختيار المواد".

وأوضح البلاغ أن "الجمعية اختارت العمل في الفضاءات العمومية بالمدينة القديمة بالرباط التي صنفتها اليونسكو في عام 2012 تراثًا عالميًا، من خلال مشروع تم إطلاقه منذ عام 2016 مع السلطات المحلية تحت عنوان "أزهر مدينتي" الذي عرف نجاحا من طرف الساكنة وساهم في تحسين الفضاء العام".

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، "توصلت جمعية جسور بالعديد من الطلبات من أجل خلق بيئة مماثلة في الأزقة الأخرى، بحيث إنه بعد هذه المبادرة عرف الحي استقطابا للزوار من أجل المشي والتعرف على التراث الهندسي وأكثر سلامة للساكنة وبخصوص النساء".

وأوضحت الجمعية أن هذا الورش سينطلق، في نسخته الثالثة، يوم الأربعاء المقبل بزنقة مولاي المأمون الموازية لدرب الجراري بالمدينة العتيقة للرباط، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال.