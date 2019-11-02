خدمات طبية متخصصة تستهدف سكان جهة العيون

هسبريس من الرباط

قالت مؤسستا محمد الخامس للتضامن، وفوسبوكراع، إنهما توحدان جهودهما لتقديم خدمات طبية من المستوى العالي لساكنة جهة العيون الساقية الحمراء، بعد نجاح القافلة الطبية المنظمة خلال شهر رمضان لفائدة 26000 ‪مستفيد في جهة كلميم.

وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة أنه "من 31 أكتوبر إلى 26 نونبر الجاري ستجوب القافلة الطبية متعددة التخصصات الأقاليم الأربعة لجهة العيون الساقية الحمراء، ويتعلق الأمر بالعيون والسمارة وبوجدور وطرفاية. وستهم هذه العملية 7 مواقع، ومن المنتظر أن تستهدف 30000 مستفيد".

وأضاف البلاغ أنه "بفضل 8 وحدات متنقلة متعددة الاختصاصات ستقدم القافلة خدمات متعددة في العديد من التخصصات، بما في ذلك طب العيون وطب الأسنان والأشعة والموجات الصوتية وأمراض النساء وطب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الغدد والروماتيزم وأمراض الرئة والتحاليل البيولوجية".

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه "سيتم خلال هذه الحملة توزيع الأدوية على المستفيدين، وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المرضى، الذين يعانون من حالات مرضية معينة، والذين تم تحديدهم خلال مرحلة الاستكشاف، من عمليات جراحية ابتداء من دجنبر القادم، بتعاون مع المندوبية الإقليمية للصحة".

وترتكز هذه القافلة، يضيف البلاغ ذاته، "على مجموعة من المعدات الخاصة والتجهيزات متعددة التخصصات، إلى جانب التزام الفرق الطبية المؤهلة، كما تعرف تعبئة المراكز الاستشفائية والقطاع الخاص وفريق طبي متكامل مكون من أكثر من 47 طبيبا متخصصا، و15 طبيبا عاما، و12 تقنيا وتقنية، و15 ممرضا وممرضة، وأطر مركز محمد السادس للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسلا، وكذا 11 إطارا من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة فوسبوكراع".

وجاء في ختام البلاغ أنه "من خلال هذه العملية واسعة النطاق، تؤكد مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة فوسبوكراع على التزامهما بتحسين ولوج مجتمعات الجهات الجنوبية إلى خدمات صحية من المستوى العالي".