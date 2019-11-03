هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات ضعيفة على العموم خلال الصباح بكل من منطقة طنجة واللوكوس والريف والسايس والأطلس المتوسط.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة بالسواحل والسهول المتواجدة شمال آسفي خصوصا خلال الصباح، مع نزول بعض القطرات الخفيفة المحلية بالسواحل الوسطى، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الجنوبية، ومعتدلة غربية شمالي المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوبي الشرقي، كما ستهب من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع معتدلة إلى قوية نوعا ما بالريف وشمال المنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 20 و24 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس والسواحل الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية، وما بين 22 و27 درجة بوسط دكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبباقي السواحل.