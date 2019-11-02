مسؤول أمني يؤكّد تحسّن الأوضاع في معبر سبتة

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الاحتجاجات التي تخوضها، بين الفينة والأخرى، نساء مغربيات ومجموعة من المهرّبين بالقرب من معبر سبتة الحدودي، بعد تشديد الخناق على عملهم وتنقّلهم عقب فرض إسبانيا مقاربة أمنية متشدّدة من الجانب الإسباني، قال مصدر أمني مغربي إن الأمور في الوقت الراهن عادية، إذ لم يتم تسجيل احتجاجات في الآونة الأخيرة.

وأضاف المسؤول الأمني ذاته، دون رغبته في كشف هويته لعدم تخويله صلاحية الإدلاء بتوضيحات للصحافة، (أضاف) أن الأمور في الوقت الراهن تسير بشكل عاد جدا، بل يمكن القول إن الأوضاع تحسنت بشكل كبير مؤخرا.

وربط المصدر الأمني تحسّن الأوضاع وتوقف التهريب عبر معبر سبتة الحدودي، في الفترة الأخيرة، بجهود مسؤول جمركي معروف بالنزاهة والصرامة، باعتباره الآمر بالصرف والمشرف الفعلي على كل الإجراءات المرتبطة بالعملية، مع ما يلزم من جدية وحزم.

يُشار إلى أن السلطات الإسبانية شدّدت مراقبتها على الحدود، خاصة الشّمالية منها، التي تعرفُ توافداً كبيراً للمهاجرين وممتهني التهريب؛ إذ سبق أن أغلقت هذه الحدود (معبر بنزو الحدودي) التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب أمام حركة مرور المسافرين والسيارات، نتيجة الأضرار الناجمة عن الهجوم الواسع الذي شنّه مهاجرون أفارقة على السياج الحدودي.